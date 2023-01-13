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В набсовет "Нафтогаза" хотят вернуться шесть прежних независимых членов: полный список

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Украина, Пятница 13 января 2023 09:32
В набсовет "Нафтогаза" хотят вернуться шесть прежних независимых членов: полный список Фото: в "Нафтогазе" изберут наблюдательный совет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

В список претендентов на четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" вошли 20 человек. Из этих людей должны быть избраны четыре независимых члена наблюдательного совета.

РБК-Украина удалось получить полный список претендентов, среди которых шесть человек, которые уже были в составе наблюдательного совета "Нефтегаза".

Это Клэр Спотисвуд (Великобритания), Ван дер Хейден Людо (Бельгия), Пол Уорвик (Великобритания), Чарльз Проктор (Великобритания), Ричардс Маркус (Великобритания) и Бруно Лескуа (Франция).

Кроме них в список вошли:

  • Тор Мартин Анфиннсен (Норвегия) - внешний старший советник Boston Consulting Group (BCG)
  • Кевин Биддл (США) - адъюнкт-профессор университета Райса, член консультативного комитета по наукам о Земле, Калифорнийский университет в Санта-Крус
  • Руне Бьорнсон (Норвегия) - член консультационного совета Natural Gas World
  • Даг Деттер (Швеция) - председатель Detter & Co
  • Вольфганг Ишингер (Германия) - президент совета фонда Мюнхенской конференции по безопасности
  • Ларс Йозефссон (Швеция) - член Международного консультативного комитета Robert Bosch GmbH
  • Томас Лепперт (США) - член совета директоров Fluor Corporation (глобальная строительная и сервисная компания)
  • Энтони Марино (США, Канада) - директор, президент и CEO Tenaz Energy, Калгари, Альберта (новообразованная добывающая компания)
  • Питер Мелбай (Норвегия) - был исполнительным вице-президентом, руководителем международного бизнеса по разведке и добыче Statoil
  • Марко Реджани (Италия) - председатель совета директоров итальянского оператора Stogit
  • Ричардс Маркус (Великобритания) - исполнительный советник, глобальная энергетическая практика Boston Consulting Group
  • Эндрю Фотроп (Великобритания) - старший советник Boston Consulting по энергетике
  • Кимберли Хеймерт (США) ранее работала старшим советником генерального директора фонда прямых инвестиций FRICA50 IAF (Касабланка, Марокко)
  • Ричард Хуквэй (Великобритания) - CEO Centrica Business и член правления британского поставщика электроэнергии Centrica
  • Мартен Шолтен (Нидерланды) - председатель совета консультационной фирмы по инвестициям Otiose BV.

В состав наблюдательного совета НАК кроме независимых членов должны войти три представителя государства. Согласно меморандуму с МВФ по мониторинговой программе, состав наблюдательного совета "Нафтогаза" должен быть назначен до конца января.

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