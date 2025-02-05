Наглядова рада "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління

Звільнення колишнього голови правління "Укренерго"

Нагадаємо, за даними джерел РБК-Україна, 2 вересня минулого року з посади голови "Укренерго" було звільнено Володимира Кудрицького.

Паралельно з питанням про його звільнення було ухвалено рішення про запуск конкурсу щодо відбору нового глави компанії.

Оскільки для проведення всіх необхідних конкурсних процедур потрібно не менше 3 місяців, на цей період виконувати обв'язки голови НЕК було призначено Олексія Брехта.

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