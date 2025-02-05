Набсовет "Укрэнерго" объявил конкурс на должность главы правления

Увольнение бывшего главы правления "Укрэнерго"

Напомним, по данным источников РБК-Украина, 2 сентября прошлого года с должности главы "Укрэнерго" был уволен Владимир Кудрицкий.

Параллельно с вопросом о его увольнении было принято решение о запуске конкурса по отбору нового главы компании.

Поскольку для проведения всех необходимых конкурсных процедур требуется не менее 3 месяцев, на этот период исполнять обязанности главы НЭК был назначен Алексей Брехт.

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