Наглядова рада "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління

Наглядова рада НЕК "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління компанії. Кандидати повинні відповідати вимогам щодо досвіду та освіти в енергетичному секторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

Документи для участі в конкурсі повинні бути подані українською та англійською мовами та включати резюме, згоду на обробку персональних даних, два рекомендаційних листи та мотиваційний лист щодо виконання функцій голови правління.

Кандидати на посаду голови правління повинні мати:

Звільнення колишнього голови правління "Укренерго"

Нагадаємо, за даними джерел РБК-Україна, 2 вересня минулого року з посади голови "Укренерго" було звільнено Володимира Кудрицького.

Паралельно з питанням про його звільнення було ухвалено рішення про запуск конкурсу щодо відбору нового глави компанії.

Оскільки для проведення всіх необхідних конкурсних процедур потрібно не менше 3 місяців, на цей період виконувати обв'язки голови НЕК було призначено Олексія Брехта.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.