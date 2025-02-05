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Набсовет "Укрэнерго" объявил конкурс на должность главы правления

Украина, Среда 05 февраля 2025 18:42
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Набсовет "Укрэнерго" объявил конкурс на должность главы правления Фото: Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" объявил конкурс на должность председателя правления (facebook.com npcukrenergo)
Автор: Карина Левицкая

Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" объявил конкурс на должность председателя правления компании. Кандидаты должны соответствовать требованиям по опыту и образованию в энергетическом секторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Наблюдательный совет частного акционерного общества "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" объявил конкурсный отбор на должность председателя правления компании.

Кандидаты на должность председателя правления должны иметь:

  • высшее образование в области экономики, международных отношений, управления, финансов, права, инженерии или электроэнергетики,
  • более 7 лет опыта на высших управленческих должностях в соответствующих отраслях, в частности в энергетическом секторе или инфраструктурно-ориентированных отраслях.

Документы для участия в конкурсе должны быть поданы на украинском и английском языках и включать резюме, согласие на обработку персональных данных, два рекомендательных письма и мотивационное письмо по выполнению функций председателя правления.

Увольнение бывшего главы правления "Укрэнерго"

Напомним, по данным источников РБК-Украина, 2 сентября прошлого года с должности главы "Укрэнерго" был уволен Владимир Кудрицкий.

Параллельно с вопросом о его увольнении было принято решение о запуске конкурса по отбору нового главы компании.

Поскольку для проведения всех необходимых конкурсных процедур требуется не менее 3 месяцев, на этот период исполнять обязанности главы НЭК был назначен Алексей Брехт.

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Укрэнерго Энергетики
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