UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Нафту возити не буде: атакований в Ростові-на-Дону танкер РФ почав тонути

Фото: російський танкер "Валерий Горчаков" (marinetraffic.com)
Автор: Антон Корж

Атакований українськими дронами російський танкер "Валерий Горчаков", який було уражено в Ростові-на-Дону, почав тонути. Підтоплене судно обгородили бонами, але рятувальних робіт на ньому, схоже, не ведуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Під час атаки танкер перебував поряд із морським терміналом Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Там його й уразив безпілотник, після чого танкер почав набирати воду.

Видання отримало у своє розпорядження знімки атакованого дронами судна вже після атаки. Танкер значно осів у воду після отриманих від атаки пошкоджень.

Сили оборони України вже атакували цей район 15 грудня, але тоді вибухи лунали у 850 метрах від термінала перевалки нафтопродуктів Новошахтинського НПЗ. На цей же раз дрони атакували саме термінал, під удар потрапив "Горчаков".

Після удару танкер почав йти під воду. До ранку, судячи з отриманих фото, корма судна занурилася майже до надбудови. На фото не видно слідів рятувальних робіт біля "Горчакова" - пошкоджено судно лише оперативно обгородили захисними бонами.

Фото: ASTRA

Зазначимо, раніше ми писали, що в російському Ростові-на-Дону вночі 18 грудня було атаковано танкер "Валерій Горчаков". В результаті атаки танкер отримав значні пошкодження, двоє членів екіпажу було ліквідовано, троє отримали поранення.

Також Ростов-на-Дону зазнав атаки безпілотників у ніч на 15 грудня. Російська ППО заявила про начебто знищення десятків безпілотників. У Ростовській області оголошували повітряну небезпеку через загрозу застосування дронів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяРостов-на-ДонуВійна в Україні