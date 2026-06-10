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У нафтовому регіоні РФ зафіксували дефіцит пального на АЗС

18:00 10.06.2026 Ср
2 хв
Із понад тисячі АЗС у регіоні РФ частина заправок уже залишилася без бензину
aimg Валерія Абабіна
Фото: У нафтовому регіоні РФ фуксують нестачу безину (Getty Images)

У Росії в Краснодарському краї тимчасово призупинили відпуск пального на частині автозаправних станцій через підвищений попит і перебої з постачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю.

За даними міністерства ТЕК та ЖКГ Краснодарського краю, станом на 10 червня не відпускають пальне 15 заправок у Краснодарі, а також у низці районів — Красноармійському, Кущевському, Слов’янському та Усть-Лабінському.

Йдеться переважно про невеликі приватні АЗС. Влада регіону заявляє, що компанії організували додаткові поставки пального для стабілізації ситуації.

Водночас у Темрюкському районі, який межує з окупованим Кримом, на семи заправках фіксують черги від 20 до 100 автомобілів. Попри це, як заявляють в оперативному штабі Краснодарського краю паливо там є, його відпускають у повному обсязі.

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На тлі ситуації в місцевих телеграм-каналах з’являються повідомлення про можливий дефіцит бензину.

Користувачі скаржаться на відсутність популярних марок пального та різке зростання попиту на більш дорогі види бензину.

У відео з місцевих телеграм-каналів мешканці говорять про труднощі із заправкою автомобілів і черги на АЗС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російська нафтова галузь стикається з тиском на тлі скорочення переробки всередині країни та перебоїв у роботі енергетичної інфраструктури.

Це змушує РФ частково перенаправляти сировину з експорту на внутрішній ринок для забезпечення потреб НПЗ.

Також видання зазначало, що удари по російських нафтопереробних заводах та логістичних об’єктах ускладнюють стабільність постачання пального всередині країни.

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Російська ФедераціяНПЗдефицит бензина