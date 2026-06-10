В нефтяном регионе РФ зафиксировали дефицит топлива на АЗС

В России в Краснодарском крае временно приостановили отпуск топлива на части автозаправочных станций из-за повышенного спроса и перебоев с поставками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.
По данным министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, по состоянию на 10 июня не отпускают топливо 15 заправок в Краснодаре, а также в ряде районов - Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском.
Речь идет в основном о небольших частных АЗС. Власти региона заявляют, что компании организовали дополнительные поставки топлива для стабилизации ситуации.
В то же время в Темрюкском районе, который граничит с оккупированным Крымом, на семи заправках фиксируют очереди от 20 до 100 автомобилей. Несмотря на это, как заявляют в оперативном штабе Краснодарского края топливо там есть, его отпускают в полном объеме.
На фоне ситуации в местных телеграм-каналах появляются сообщения о возможном дефиците бензина.
Пользователи жалуются на отсутствие популярных марок топлива и резкий рост спроса на более дорогие виды бензина.
В видео из местных телеграм-каналов жители говорят о трудностях с заправкой автомобилей и очередях на АЗС.
Ранее РБК-Украина сообщало, что российская нефтяная отрасль сталкивается с давлением на фоне сокращения переработки внутри страны и перебоев в работе энергетической инфраструктуры.
Это вынуждает РФ частично перенаправлять сырье с экспорта на внутренний рынок для обеспечения потребностей НПЗ.
Также издание отмечало, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и логистическим объектам затрудняют стабильность поставок топлива внутри страны.