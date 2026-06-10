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В нефтяном регионе РФ зафиксировали дефицит топлива на АЗС

18:00 10.06.2026 Ср
2 мин
Из более тысячи АЗС в регионе РФ часть заправок уже осталась без бензина
aimg Валерия Абабина
Фото: В нефтяном регионе РФ фуксируют нехватку безина (Getty Images)

В России в Краснодарском крае временно приостановили отпуск топлива на части автозаправочных станций из-за повышенного спроса и перебоев с поставками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

По данным министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, по состоянию на 10 июня не отпускают топливо 15 заправок в Краснодаре, а также в ряде районов - Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском.

Речь идет в основном о небольших частных АЗС. Власти региона заявляют, что компании организовали дополнительные поставки топлива для стабилизации ситуации.

В то же время в Темрюкском районе, который граничит с оккупированным Крымом, на семи заправках фиксируют очереди от 20 до 100 автомобилей. Несмотря на это, как заявляют в оперативном штабе Краснодарского края топливо там есть, его отпускают в полном объеме.

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На фоне ситуации в местных телеграм-каналах появляются сообщения о возможном дефиците бензина.

Пользователи жалуются на отсутствие популярных марок топлива и резкий рост спроса на более дорогие виды бензина.

В видео из местных телеграм-каналов жители говорят о трудностях с заправкой автомобилей и очередях на АЗС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российская нефтяная отрасль сталкивается с давлением на фоне сокращения переработки внутри страны и перебоев в работе энергетической инфраструктуры.

Это вынуждает РФ частично перенаправлять сырье с экспорта на внутренний рынок для обеспечения потребностей НПЗ.

Также издание отмечало, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и логистическим объектам затрудняют стабильность поставок топлива внутри страны.

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Российская ФедерацияНПЗдефицит бензина