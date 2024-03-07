Нафтовий флот РФ припиняє ходити під прапорами Ліберії та Маршаллових островів, - Reuters

Нафтові танкери, що використовує Російська Федерація, припиняють ходити під прапорами Ліберії та Маршаллових островів. Це фіксується після того, як Сполучені Штати Америки посилили застосування санкцій щодо суден, які пов'язані з відповідними реєстрами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Йдеться про десятки російських танкерів, які за останні тижні втратили можливість ходити під цими прапорами.

Зазначається, що така зміна відображає тісні стосунки між Штатами та компаніями управління прапорами Ліберії та Маршаллових Островів, штаб-квартири яких розташовані не в їхніх країнах, а у Вірджинії (США), в межах юрисдикції американських санкцій.

Як звертають увагу експерти з енергетики та санкцій, інтенсивне використання цих прапорів у минулому також є потенційно довготривалою вразливістю для нафтового флоту РФ, чиї танкери залишатимуться відповідальними за порушення санкцій навіть після того, як вони перейдуть на новий прапор за межами досяжності США.

За словами співробітника Центру Девіса з вивчення Росії та Євразії при Гарвардському університеті Крейга Кеннеді, вони "створили постійну відповідальність і тривалий ризик".

Обмеження на використання західних морських послуг

Нагадаємо, країни "Великої сімки" (G7), Євросоюз та Австралія в грудні 2022 року встановили ліміт ціни на експорт російської нафти в розмірі 60 доларів за барель у рамках розширення економічних санкцій через широкомасштабну військову агресію проти України.

Ліміт забороняє використання західних морських послуг, коли танкери перевозять російську нафту за ціною, що дорівнює або перевищує ліміт. За словами офіційного представника США у бесіді з журналістами, реєстри прапорів Ліберії та Маршаллових островів кваліфікуються як "західні служби".

Міністерство фінансів США З жовтня минулого року наклало санкції на приблизно 41 нафтовий танкер за порушення російських граничних цін, 24 з яких ходили під прапором Ліберії, а один - під прапором Маршаллових Островів.

Російські танкери "втрачають" прапори інших країн

Майже всі інші танкери ходили під прапором Габону, включно з 12 із 14, на які Мінфін Штатів наклало санкції 23 лютого. З тих танкерів під прапором Габону, які входять до сфери інтересу провідної російської судноплавної компанії "Совкомфлот" (SCF), принаймні 3 нещодавно ходили під прапором Ліберії, йдеться в публікації.

Згідно з даними, ці танкери були серед безлічі кораблів у флоті SCF, який рухався до Габону. Зазначається, що станом на початок лютого SCF мав 42 танкери у своєму флоті зі 147 танкерів, які нещодавно перейшли під прапор Габону, переважно з Ліберії та Панами.

Реєстр ліберійських прапорів повідомив Reuters, що всі судна під ліберійським прапором, на які потрапили санкції, перебувають у процесі зняття своїх ліберійських прапорів.

Що кажуть у Ліберії, Габоні та на Маршаллових Островах

Як розповів агентству офіційний представник США, Ліберія активно співпрацювала з американським Мінфіном, і що танкери, які потрапили під санкції, мають приблизно тримісячний період зупинки, щоб перейти під інший прапор.

Офіційні особи реєстру Маршаллових Островів також контактують з агенціями США з цього питання, сказав представник реєстру Маршаллових Островів.

За словами міністра транспорту Габону Лоїк Мудума, останнім часом багато танкерів покинули ліберійський реєстр до Габону. Він додав, що Габон виключить їх зі списку, якщо буде виявлено, що вони займаються незаконною діяльністю.

Санкції проти нафтової галузі РФ

Раніше повідомлялося, що санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро - приблизно до 4-5%.

Нещодавно Міністерство фінансів США запровадило санкції проти провідної російської танкерної групи "Совкомфлот". Рішення ухвалене для зменшення доходів Росії від продажу нафти, які вона може використати для підтримки вторгнення в Україну.

Наприкінці лютого Bloomberg писало про те, що два нафтові танкери припинили свої дії біля берегів Греції всього за кілька днів після того, як США запровадили нові санкції щодо 14 російських кораблів.

Раніше у березні також стало відомо, що індійські державні НПЗ уникають російської нафти через ризик санкцій.