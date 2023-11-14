Нафтові доходи Кремля падають, але все ще близькі до річного піку, - МЕА

За даними МЕА, минулого місяця Москва отримала 18,34 млрд доларів від експорту сирої нафти та нафтопродуктів, що на 25 млн доларів менше, ніж у вересні, "оскільки нижчі міжнародні ціни на нафту більш ніж компенсували скорочення знижок на російські сорти".

"Перші санкції Казначейства США, запроваджені в рамках цінового обмеження "Великої сімки", сприяли невеликому зниженню цін на російську нафту в другій половині місяця через зростання вартості доставки", - заявили у МЕА.

Проте, як зазначає Bloomberg, місячні доходи Росії від продажу нафти за кордон залишаються поблизу найвищого рівня з жовтня 2022 року.

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Нафтодолари є ключовим джерелом доходів російського бюджету, яке обтяжене величезними видатками на війну в Україні та необхідністю зберегти витрати напередодні президентських виборів у березні. В останні місяці прибутки від нафти і газу зросли на тлі підвищення цін на російський експорт, що скоротило дефіцит бюджету країни і надало їй більше фінансової гнучкості для війни.

"Велика сімка" встановила цінові обмеження на російську сиру нафту та нафтопродукти, прагнучи обмежити доходи бюджету Кремля, не завдаючи при цьому шкоди світовому нафтовому ринку. Вантажі, продані за ціною вище граничних значень, не мають права на такі послуги, як доставка та страхування із західних країн.

Міністерство фінансів США 12 жовтня ввело санкції щодо двох нафтових танкерів та їх зареєстрованих власників у Туреччині та ОАЕ, оскільки обидва судна використовували постачальників послуг, що базуються в США, для перевезення російської нафти за ціною, вищою від граничного рівня.

В результаті до кінця жовтня вартість фрахту російської нафти, що транспортується з Балтики на західне узбережжя Індії, зросла більш ніж на 35%, перевищивши 10 доларів за барель і чинивши тиск на ціну кремлівських барелів, повідомляє МЕА.

Ціни на нафту

За даними МЕА, через загальне зниження світових нафтових цін середньозважена ціна на російську нафту в жовтні впала до 80,66 доларів за барель. Проте, як показують дані, він, як і раніше, значно перевищує ліміт у 60 доларів, встановлений "Великою сімкою".

У той час як Brent втратила 2,84 долара за барель порівняно з минулим місяцем, середньозважена вартість російських барелів впала на 1,13 долара, оскільки більша частина вантажів експортної суміші сорту Urals була завантажена в першій половині жовтня, коли цінові умови були більш сприятливими. , Повідомляє МЕА.

Загальний обсяг російського експорту сирої нафти і нафтопродуктів у жовтні знизився до 7,5 млн барелів на день, "оскільки зростання постачання сирої нафти не змогло компенсувати зниження потоків нафтопродуктів".

Росія ввела тимчасову заборону на більшу частину експорту дизельного палива та бензину наприкінці вересня та зняла обмеження на морські перевезення дизельного палива лише 6 жовтня. Заборона експорту бензину все ще діє.

Реакція США на перевищення цінової стелі

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Вашингтон готуються вжити жорстких заходів за порушення встановленої цінової стелі на нафту.

За інформацією Reuters, Міністерство фінансів США запросило судноплавні компанії з 30 країн інформацію приблизно про сотню суден, підозрюваних у транспортуванні російської нафти з перевищенням цінової стелі.