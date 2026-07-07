Нафтова пляма на Кирилівському озері: що зараз із забрудненням і чи є загрози для Дніпра

У Києві триває ліквідація наслідків екологічної катастрофи на озері Кирилівське в Оболонському районі, спричиненої російською атакою 2 липня. Поширення нафтопродуктів вдалося локалізувати, а загрози для акваторії Дніпра нема.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА у Facebook .

Головне: Через ворожий обстріл 2 липня в озеро Кирилівське потрапили нафтопродукти , проте міські служби оперативно локалізували забруднення.

, проте міські служби оперативно локалізували забруднення. За результатами моніторингу, у річці Почайна слідів нафтопродуктів не виявлено, тому загрози для Дніпра поки немає.

Фахівці вже зібрали 65 тонн нафтосуміші , а роботи з очищення триватимуть ще близько п'яти діб.

, а роботи з очищення триватимуть ще близько п'яти діб. Киянам суворо не рекомендують контактувати з водою та відпочивати біля озера, а мешканцям прилеглих будинків радять менше відкривати вікна через випаровування пального.

Хід аварійно-рятувальних робіт

Забруднення виникло внаслідок пошкодження промислового об'єкта: через систему стічних вод нафтопродукти потрапили до струмка Сирець, а звідти - до водойми.

На місці безперервно працюють дев'ять плавучих скімерів. Для утримання нафтової плівки встановлено чотири системи бонових загороджень, що охоплюють близько третини акваторії, а перепускну споруду між озерами Кирилівське та Йорданське було заблоковано та додатково оброблено сорбентом.

Екологічний стан та оцінка збитків

Державна екологічна інспекція Столичного округу очікує результати лабораторних досліджень 9 липня, після чого проведе остаточний розрахунок збитків, завданих довкіллю.

Науковці Інституту гідробіології НАН України та фахівці Держрибагентства фіксують лише окремі випадки загибелі флори та фауни - масового мору не зафіксовано.

Після завершення робіт буде розроблено комплекс заходів із відновлення водойми, зокрема розглядатиметься можливість проведення аерації води та штучного зариблення.

Ліквідація наслідків на Кирилівському озері досі триває (фото: КМДА/Facebook)

Застереження для киян

Озеро Кирилівське є технічною водоймою, де купання заборонене навіть за звичайних умов. У зв'язку із забрудненням нафтопродуктами будь-який контакт із водою та рибальство не рекомендуються щонайменше до кінця літа.

Крім того, через випаровування паливно-мастильних матеріалів мешканцям прилеглих будинків варто обмежити відкривання вікон та утриматися від відпочинку на берегах до завершення ліквідації наслідків аварії. Ситуація залишається під постійним контролем міських служб.