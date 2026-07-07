Нефтяное пятно на Кирилловском озере: что сейчас с загрязнением и есть ли угрозы для Днепра

В Киеве идет ликвидация последствий экологической катастрофы на озере Кирилловское в Оболонском районе, вызванной российской атакой 2 июля. Распространение нефтепродуктов удалось локализовать, а угроз для акватории Днепра нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА в Facebook .

Главное: Из-за вражеских обстрелов 2 июля в озеро Кирилловское попали нефтепродукты , однако городские службы оперативно локализовали загрязнения.

, однако городские службы оперативно локализовали загрязнения. По результатам мониторинга, в реке Почайна следы нефтепродуктов не обнаружены, поэтому угрозы для Днепра пока нет.

Специалисты уже собрали 65 тонн нефтесмеси , а работы по очистке продлятся еще около пяти суток.

, а работы по очистке продлятся еще около пяти суток. Киевлянам строго не рекомендуют контактировать с водой и отдыхать у озера, а жителям близлежащих домов советуют меньше открывать окна из-за испарения горючего.

Ход аварийно-спасательных работ

Загрязнение возникло в результате повреждения промышленного объекта: через систему сточных вод нефтепродукты попали в ручье Сырец, а оттуда - в водоем.

На месте непрерывно работают девять плавучих скиммеров. Для содержания нефтяной пленки установлены четыре системы боновых заграждений, охватывающих около трети акватории, а перепускное сооружение между озерами Кирилловское и Иорданское было заблокировано и дополнительно обработано сорбентом.

Экологическое состояние и оценка ущерба

Государственная экологическая инспекция Столичного округа ожидает результаты лабораторных исследований 9 июля, после чего произведет окончательный расчет ущерба, нанесенного окружающей среде.

Ученые Института гидробиологии НАН Украины и специалисты Госрыбагентства фиксируют лишь частные случаи гибели флоры и фауны - массового моря не зафиксировано.

После завершения работ будет разработан комплекс мероприятий по восстановлению водоема, в частности, будет рассматриваться возможность проведения аэрации воды и искусственного зарыбления.

Ликвидация последствий на Кирилловском озере продолжается (фото: КГГА/Facebook)

Предостережение для киевлян

Озеро Кирилловское является техническим водоемом, где купание запрещено даже при обычных условиях. В связи с загрязнением нефтепродуктами любой контакт с водой и рыболовство не рекомендуется как минимум до конца лета.

Кроме того, из-за испарения горюче-смазочных материалов жителям близлежащих домов следует ограничить открывание окон и воздержаться от отдыха на берегах до завершения ликвидации последствий аварии. Ситуация остается под неизменным контролем городских служб.