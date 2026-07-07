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Нефтяное пятно на Кирилловском озере: что сейчас с загрязнением и есть ли угрозы для Днепра

16:33 07.07.2026 Вт
3 мин
Киевлян предупредили о негативных последствий. Какие правила следует соблюдать?
aimg Василина Копытко
Нефтяное пятно на Кирилловском озере: что сейчас с загрязнением и есть ли угрозы для Днепра Специалисты уже собрали 65 тонн нефтесмеси (фото: КГГА/Facebook)
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В Киеве идет ликвидация последствий экологической катастрофы на озере Кирилловское в Оболонском районе, вызванной российской атакой 2 июля. Распространение нефтепродуктов удалось локализовать, а угроз для акватории Днепра нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА в Facebook.

Главное:

  • Из-за вражеских обстрелов 2 июля в озеро Кирилловское попали нефтепродукты, однако городские службы оперативно локализовали загрязнения.
  • По результатам мониторинга, в реке Почайна следы нефтепродуктов не обнаружены, поэтому угрозы для Днепра пока нет.
  • Специалисты уже собрали 65 тонн нефтесмеси, а работы по очистке продлятся еще около пяти суток.
  • Киевлянам строго не рекомендуют контактировать с водой и отдыхать у озера, а жителям близлежащих домов советуют меньше открывать окна из-за испарения горючего.

Ход аварийно-спасательных работ

Загрязнение возникло в результате повреждения промышленного объекта: через систему сточных вод нефтепродукты попали в ручье Сырец, а оттуда - в водоем.

На месте непрерывно работают девять плавучих скиммеров. Для содержания нефтяной пленки установлены четыре системы боновых заграждений, охватывающих около трети акватории, а перепускное сооружение между озерами Кирилловское и Иорданское было заблокировано и дополнительно обработано сорбентом.

Экологическое состояние и оценка ущерба

Государственная экологическая инспекция Столичного округа ожидает результаты лабораторных исследований 9 июля, после чего произведет окончательный расчет ущерба, нанесенного окружающей среде.

Ученые Института гидробиологии НАН Украины и специалисты Госрыбагентства фиксируют лишь частные случаи гибели флоры и фауны - массового моря не зафиксировано.

После завершения работ будет разработан комплекс мероприятий по восстановлению водоема, в частности, будет рассматриваться возможность проведения аэрации воды и искусственного зарыбления.

Нефтяное пятно на Кирилловском озере: что сейчас с загрязнением и есть ли угрозы для ДнепраНефтяное пятно на Кирилловском озере: что сейчас с загрязнением и есть ли угрозы для ДнепраНефтяное пятно на Кирилловском озере: что сейчас с загрязнением и есть ли угрозы для ДнепраЛиквидация последствий на Кирилловском озере продолжается (фото: КГГА/Facebook)

Предостережение для киевлян

Озеро Кирилловское является техническим водоемом, где купание запрещено даже при обычных условиях. В связи с загрязнением нефтепродуктами любой контакт с водой и рыболовство не рекомендуется как минимум до конца лета.

Кроме того, из-за испарения горюче-смазочных материалов жителям близлежащих домов следует ограничить открывание окон и воздержаться от отдыха на берегах до завершения ликвидации последствий аварии. Ситуация остается под неизменным контролем городских служб.

Эколихо на Оболони

Напомним, РФ нанесла массированный удар по Киеву 2 июля. Разрушение и повреждение зафиксировали в семи районах столицы более чем на 30 локациях. Удары пришлись на жилые дома, подстанцию скорой помощи и складские помещения.

Из-за атаки пострадало Кирилловское озеро на Оболони,в его воду попали нефтепродукты. Поверхность покрылась густой нефтяной пленкой, грозящей уничтожением местной экосистемы. ГСЧС сразу же приступили к ликвидации загрязнения.

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