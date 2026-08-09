Нафтова компанія Трампа розгорнула буріння у Гренландії, не питаючи владу

Відомо, компанія вже доставила частину обладнання на східне узбережжя острова, що викликало "сильне попередження" з боку уряду Гренландії. Влада наголосила, що дозвіл на висадку обладнання наданий не був.

"Усі майбутні логістичні питання мають бути узгоджені та схвалені Управлінням мінеральних ресурсів до їхнього здійснення", - заявили в уряді Гренландії.

Greenland Energy планує проводити розвідку в районі Джеймсон-Ленд. Керівництво компанії заявляє, що під цією територією можуть знаходитися запаси нафти вартістю близько 1 трлн доларів. На розвідувальне буріння двох свердловин компанія планує витратити 60 млн доларів.

Гренландія припинила видачу нових нафтових ліцензій у 2021 році через екологічні ризики. Водночас британська компанія 80 Mile раніше отримала права на розвідку в Джеймсон-Ленд.

Згідно з корпоративними документами Greenland Energy, американська компанія має отримати контрольну частку в проєкті в обмін на фінансування розвідки. Для початку буріння їй все ще потрібен дозвіл влади.

Який зв'язок із Трампом

Greenland Energy була створена у Техасі минулого року. Компанія залучила до проєкту Філа Макгроу, відомого як Dr Phil, який раніше працював у комісії Трампа з питань релігійної свободи.

Також до ради директорів Greenland Energy увійшов ветеран ВМС США, який працює над системою протиракетної оборони Golden Dome. Сам Трамп раніше заявляв, що контроль над Гренландією є "життєво важливим" для США.

Голова Greenland Energy Ларрі Суетс заявляв, що нафтовий проєкт не пов'язаний із планами США щодо анексії Гренландії.

Водночас видання зазначає, що американський президент продовжує заявляти про територіальні претензії щодо острова. На цьому тлі рішення Гренландії щодо дозволу на буріння може мати додатковий політичний контекст.

Коли планують буріння

Спочатку компанія планує пробурити одну свердловину. Представник Greenland Energy заявив, що судно з приблизно 300 контейнерами бурового обладнання має вирушити з Канади 12 вересня.

Початок буріння запланований на жовтень.

Заявка на отримання дозволу наразі перебуває на розгляді. Уряд Гренландії заявив, що вимога негайно забрати вже доставлене обладнання була б "непропорційною".

За даними The Guardian, заплановані свердловини можуть розташовуватися в межах природоохоронної території, яка захищена відповідно до Рамсарської конвенції про водно-болотні угіддя.