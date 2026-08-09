Нефтяная компания Трампа развернула бурение в Гренландии, не спрашивая власти

Известно, что компания уже доставила часть оборудования на восточное побережье острова, что вызвало "сильное предупреждение" со стороны правительства Гренландии. Власти подчеркнули, что разрешение на высадку оборудования предоставлено не было.

"Все будущие логистические вопросы должны быть согласованы и одобрены Управлением минеральных ресурсов для их осуществления", - заявили в правительстве Гренландии.

Greenland Energy планирует проводить разведку в районе Джеймсон-Ленда. Руководство компании заявляет, что под этой территорией могут находиться запасы нефти стоимостью около 1 триллиона долларов. На разведывательное бурение двух скважин компания планирует потратить 60 млн. долларов.

Гренландия прекратила выдачу новых нефтяных лицензий в 2021 году из-за экологических рисков. В то же время, британская компания 80 Mile ранее получила права на разведку в Джеймсон-Ленд.

Согласно корпоративным документам Greenland Energy, американская компания должна получить контрольную долю в проекте в обмен на финансирование разведки. Для начала бурения ей все еще нужно разрешение властей.

Какая связь с Трампом

Greenland Energy была создана в Техасе в прошлом году. Компания привлекла к проекту Фила Макгроу, известного как Dr Phil, ранее работавшего в комиссии Трампа по вопросам религиозной свободы.

Также в совет директоров Greenland Energy вошел ветеран ВМС США, работающий над системой противоракетной обороны Golden Dome. Сам Трамп ранее заявлял, что контроль над Гренландией "жизненно важен" для США.

Глава Greenland Energy Ларри Суэтс заявлял, что нефтяной проект не связан с планами США по аннексии Гренландии.

В то же время, издание отмечает, что американский президент продолжает заявлять о территориальных претензиях относительно острова. На этом фоне решение Гренландии о разрешении на бурение может иметь дополнительный политический контекст.

Когда планируют бурение

Первоначально компания планирует пробурить одну скважину. Представитель Greenland Energy заявил, что судно с примерно 300 контейнерами бурового оборудования должно отправиться из Канады 12 сентября.

Начало бурения запланировано на октябрь.

Заявка на получение разрешения находится на рассмотрении. Правительство Гренландии заявило, что требование немедленно забрать уже доставленное оборудование было бы "непропорциональным".

По данным The Guardian, запланированные скважины могут размещаться в пределах природоохранной территории, которая защищена в соответствии с Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях.