UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні

Нафтопровід "Дружба" після ударів України припинив роботу, - Мадяр

Фото: командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Birds of the Magyar 414OB)
Автор: Наталія Юрченко

Російський нафтопровід "Дружба" припинив перекачування нафти. Це сталося після атак українських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді ("Мадяра") в Facebook.

"Нафтопровід "Дружба" відпочиває. Повний стоп перекачки нафти на невизначений термін. Вітаннячко від Птахів СБС", - зазначив він.

"Мадяр" додав, що нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє" у Тамбовській області знищено бійцями 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ.

 

Атака на "Дружбу"

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ підтвердив, що в ніч на 18 серпня Сили безпілотних систем завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області.

Внаслідок влучання там спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено.

Нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури РФ та забезпечує окупаційні війська.

Варто додати, що "Дружба" - один з найбільших та найпотужніших у світі нафтопровід з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу. Через цей трубопровід російська нафта йшла до країн Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниДружбаАтака дронів