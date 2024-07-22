Нафтопереробний завод у Туапсе атакували дрони ГУР: деталі операції

В результаті операції Головного управління розвідки Міноборони в ніч на 22 липня атаковано нафтопереробний завод в м. Туапсе Краснодарського краю РФ. Внаслідок чого на об'єкті виникла пожежа
Про це РБК-Україна повідомило джерело в спецслужбах.
Як розповіли виданню джерела у воєнній розвідці, дрони у небі над Туапсе було зафіксовано близько 03:30 за місцевим часом. За повідомленням місцевих пабліків, під час першої хвилі атаки вороже ППО намагалося збити відразу чотири дрони-камікадзе. Пізніше, близько 6:25 в районі НПЗ пролунало ще щонайменше два потужних вибухи, після чого на території об'єкта розпочалася пожежа.
Загалом повідомляється принаймні про 8 безпілотників, які атакували НПЗ. Як зазначають російські пропагандисти, внаслідок влучання було пошкоджено інфраструктуру НПЗ.
Ступінь ураження обʼєктів військово-промислового комплексу держави-агресорки наразі уточнюються, додають джерела.
Туапсинський нафтопереробний завод - російське нафтопереробне підприємство в Краснодарському краї, експлуатантом якого є ТОВ "РН-Туапсинський НПЗ". Завод становить єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" - ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе".
Близько 90% продукції підприємства йде на експорт. НПЗ входить до складу нафтової компанії "Роснефть", його потужність становить близько 12 мільйонів тонн на рік.
Нагадаємо, перед цим нафтопереробний завод у Туапсе зупиняв перероблювання та виробництво нафти після пожежі після атаки безпілотників 25 січня та залишався закритим приблизно на 3 місяці, відновивши роботу наприкінці квітня.
Щобільше, після цього, в ніч на 17 травня 2024 року внаслідок атаки дронів на Туапсинському НПЗ сталася пожежа, яка призвела до екстреної зупинки підприємства. Як розповіли тоді джерела РБК-Україна, атаку провела Служба безпеки України.
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