RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе атаковали дроны ГУР: детали операции

Фото: нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе (wikipedia.org)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

В результате операции Главного управления разведки Минобороны в ночь на 22 июля атакован нефтеперерабатывающий завод в г. Туапсе Краснодарского края РФ. В результате чего на объекте возник пожар

Об этом РБК-Украина сообщил источник в спецслужбах.

Как рассказали изданию источники в военной разведке, дроны в небе над Туапсе были зафиксированы около 03:30 по местному времени. По сообщению местных пабликов, во время первой волны атаки вражеское ПВО пыталось сбить сразу четыре дрона-камикадзе. Позже около 6:25 в районе НПЗ произошли еще по меньшей мере два мощных взрыва, после чего на территории объекта начался пожар.

В целом сообщается по крайней мере о 8 беспилотниках, атаковавших НПЗ. Как отмечают российские пропагандисты, в результате попадания была повреждена инфраструктура НПЗ.

Степень поражения объектов военно-промышленного комплекса страны-агрессора уточняются, добавляют источники.

 

Что известно о Туапсинском НПЗ

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод - российское нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" - ООО "РН-Морской терминал Туапсе".

Около 90% продукции предприятия идет на экспорт. НПЗ входит в состав нефтяной компании "Роснефть", его мощность составляет около 12 миллионов тонн в год.

Уже не первая атака на НПЗ

Напомним, перед этим нефтеперерабатывающий завод в Туапсе останавливал переработку и производство нефти после пожара после атаки беспилотников 25 января и оставался закрытым примерно на 3 месяца, возобновив работу в конце апреля.

Более того, в ночь на 17 мая 2024 года в результате атаки дронов на Туапсинском НПЗ произошел пожар, который привел к экстренной остановке предприятия. Как рассказали источники РБК-Украина, атаку провела Служба безопасности Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНПЗГУРКраснодарский крайАтака дронов