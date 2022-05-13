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"Нафтогазу" передали понад 170 АЗС компанії Glusco. Її пов'язували з Медведчуком

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Україна, П'ятниця 13 травня 2022 19:42
"Нафтогазу" передали понад 170 АЗС компанії Glusco. Її пов'язували з Медведчуком Фото: 172 заправки Glusco передали "Нафтогазу" (glusco.swiss)
Автор: Дмитро Левицький

Понад 170 заправок компанії Glusco, яку пов'язували з підозрюваним у держзраді нардепом Віктором Медведчуком, передали в управління "Нафтогазу". Відповідне рішення сьогодні ухвалив українский уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

За рішенням уряду, в управління НАК "Нафтогаз" перейшли 172 АЗС.

"У нас є рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи Росії та пов’язаних із нею компаній в Україні мають перейти нашій державі й працювати на благо нашої країни та всіх українців", - сказав на засіданні Кабміну прем'єр Денис Шмигаль.

Крім того, глава уряду наголосив на необхідності встановлення повної енергетичної незалежності України.

Як відомо, у 2017 році швейцарська група Proton Energy бізнесмена Нісана Моїсеєва придбала мережу Glusco. Однак, за даними ЗМІ, мережу контролювали структури з оточення Віктора Медведчука.

У лютому 2021 року Медведчук потрапив під санкції Ради нацбезпеки і оборони України. Після цього на заправках мереж Glusco пройшли масові обшуки.

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АЗС Нафтогаз України Віктор Медведчук
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