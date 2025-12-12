Нафтогазові доходи РФ у грудні можуть впасти до мінімуму за 5 років, - Reuters

Російські нафтогазові доходи у грудні 2025 року можуть впасти майже удвічі - до найнижчого рівня з 2020-го - через дешевшу нафту та зміцнення рубля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, за підрахунками Reuters, у грудні надходження можуть становити близько 410 млрд рублів, що менше за прогноз Мінфіну. Падіння доходів відбувається на тлі зменшення світових цін на нафту та скорочення вартості російської нафти в розрахунку на рублі, тоді як держава нарощує витрати на оборону унаслідок війни проти України.

Якщо ж аналізувати сукупні нафтогазові надходження за підсумками всього 2025 року, то вони, за оцінками агентства, становитимуть близько 8,44 трлн рублів. Це майже на чверть менше, ніж торік, і нижче за оновлений жовтневий прогноз Міністерства фінансів РФ у 8,65 трлн рублів.

Дійсно, на початку року відомство очікувало значно вищі надходження - 10,94 трлн рублів, однак було змушене переглянути прогноз через падіння світових цін на нафту, спричинене побоюваннями перенасичення ринку.

Востаннє Росія фіксувала подібно низькі щомісячні нафтогазові доходи у серпні 2020 року - тоді вони становили 405 млрд рублів, коли пандемія COVID-19 спричинила різке падіння цін на нафту.

Доходи від енергоресурсів важливі Кремлю

Нафтогазові доходи залишаються ключовим джерелом фінансування російського бюджету - на них припадає близько чверті всіх федеральних надходжень. Тому нинішнє падіння є особливо чутливим для Кремля, який після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року суттєво збільшив видатки на оборону та безпеку.

Зниження фіскальних надходжень від енергоресурсів відбувається на тлі триваючих спроб України та її західних партнерів послабити російську економіку, аби змусити Москву припинити війну.

Росія, другий за величиною експортер нафти у світі, водночас стикається з падінням внутрішньої податкової бази. У листопаді ціна російської нафти в розрахунку на рублі - показник, який використовується для оподаткування, - впала на 17,1%, до 3605 рублів за барель.

Офіційні дані про нафтогазові доходи за грудень Міністерство фінансів РФ планує оприлюднити 14 січня 2026 року.