ua en ru
Пн, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У "Нафтогазі" уточнили, як платити за доставку газу

Україна, Понеділок 18 вересня 2023 14:59
UA EN RU
У "Нафтогазі" уточнили, як платити за доставку газу Фото: "Нафтогаз" повідомив про те, як платити за доставку газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У державній компанії "Нафтогаз України" надали роз’яснення щодо оплати за доставку газу в Київський області. Сервіс 104.ua компанії "Твой Газзбут" вже не актуальний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь представника "Нафтогазу" у Facebook.

"Згаданий сервіс 104.ua більше не є актуальним у Вашому регіоні", - йдеться в повідомленні.

У "Нафтогазі" повідомили, що особові рахунки клієнтів АТ "Київоблгаз", тариф на розподіл газу, банківські реквізити для оплати залишаються незмінними. Оплату за послуги розподілу газу необхідно проводити до 20 числа поточного місяця. Переплата перед АТ "Київоблгаз", зберігається та може бути використана як оплата майбутніх періодів.

"Змінюються лише способи передачі показань лічильників. З 1 по 5 число кожного місяця зробити це можна в особистому кабінеті gas.ua, натиснувши кнопку "Передати показання", у чат-боті GASUA у вайбер, телеграм та месенджері Фейсбук, також натиснувши кнопку "Передати показання", - йдеться в повідомленні.

Перехід споживачів до "Нафтогазу"

Нагадаємо, що у червні підприємства "Київоблгаз", "Житомиргаз" і "Львівгаз" перейшли під державне управління Групи "Нафтогаз".

Тоді у прес-службі "Нафтогазу" повідомили, що у зв’язку з переходом АТ "Київоблгаз", АТ "Житомиргаз" та АТ "Львівгаз" до Групи "Нафтогаз", усі клієнти будуть отримувати сервіси обліку від Газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

Зокрема, щомісяця з 28 по 5 число показання газового лічильника необхідно передавати за допомогою особистого кабінету my.gas.ua, у чатботах Viber чи Telegram або через SMS-повідомлення. Будь-які інші сервіси обліку не є коректними та працювати не будуть.

Раніше, з метою стабілізації енергетичної сфери уряд довірив Групі "Нафтогаз" керувати пакетами акцій низки обласних і міських газорозподільних підприємств, що входили в орбіту Дмитра Фірташа (компанія "Твой Газзбут").

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України Газ
NEWS
Уряд звільнив заступників міністра оборони, у тому числі Маляр
Уряд звільнив заступників міністра оборони, у тому числі Маляр
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна