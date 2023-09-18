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В "Нафтогазе" уточнили, как платить за доставку газа

Украина, Понедельник 18 сентября 2023 14:59
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В "Нафтогазе" уточнили, как платить за доставку газа Фото: "Нафтогаз" сообщил о том, как платить за доставку газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В государственной компании "Нафтогаз Украины" предоставили разъяснения по оплате за доставку газа в Киевской области. Сервис 104.ua компании "Твой Газсбыт" уже не актуален.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ представителя "Нафтогаза" в Facebook.

"Упомянутый сервис 104.ua больше не актуален в Вашем регионе", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" сообщили, что личные счета клиентов АО "Киевоблгаз", тариф на распределение газа, банковские реквизиты для оплаты остаются неизменными. Оплату за услуги распределения газа необходимо производить до 20 числа текущего месяца. Переплата перед АО "Киевоблгаз" сохраняется и может быть использована как оплата будущих периодов.

"Изменяются только способы передачи показаний счетчиков. С 1 по 5 число каждый месяц сделать это можно в личном кабинете gas.ua, нажав кнопку "Передать показания", в чат-боте GASUA в вайбер, телеграмм и мессенджере Фейсбук, также нажав кнопку "Передать" показания", - говорится в сообщении.

Переход потребителей в "Нафтогаз"

Напомним, что в июне предприятия "Киевоблгаз", "Житомиргаз" и "Львовгаз" перешли под государственное управление Группы "Нафтогаз".

Тогда в пресс-службе "Нафтогаза" сообщили, что в связи с переходом АО "Киевоблгаз", АО "Житомиргаз" и АО "Львовгаз" в Группу "Нафтогаз" все клиенты будут получать сервисы учета от Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

В частности, ежемесячно с 28 по 5 число показаний газового счетчика необходимо передавать с помощью личного кабинета my.gas.ua, в чатах Viber или Telegram или через SMS-сообщение. Любые другие сервисы учета не корректны и работать не будут.

Ранее с целью стабилизации энергетической сферы правительство доверило Группе "Нафтогаз" управлять пакетами акций ряда областных и городских газораспределительных предприятий, входивших в орбиту Дмитрия Фирташа (компания "Твой Газзбыт").

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