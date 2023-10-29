У "Нафтогазі" розповіли, коли припинять постачати російський газ в Європу

Він наголосив, що Україна вже готова припинити транзит російського газу. Зокрема, і через те, що Росія не виконує умови контракту.

"Газпром не сплачує за своїм контрактом по напряму ГВС "Сохранівка" (знаходиться в окупованій зоні), тому "Нафтогаз" недоотримує обсяги фінансування для того, щоб фактично забезпечувати (транзит, - ред.), і виконує свої зобов'язання незалежно від того, подаючи позови проти "Газпрому" для виконання своїх зобов'язань", - пояснив Чернишов.

За його словами, Україна продовжує транзит газу з Росії для підтримки партнерів з ЄС.

"Не існує інших причин, але ми не можемо позбавити сьогодні деякі країни Євросоюзу, які, до речі, є нашими партнерами, можливості отримувати блакитне паливо і готуватися до зими", - додав він.

Чернишов зазначив, що Україна припинить транзит російського газу до кінця 2024 року, коли закінчиться діюча угода з РФ. Як сказав голова "Нафтогазу", країни ЄС збираються відмовити від російського газу до 2027 року, тому не наполягають на продовженні українського транзиту.

Транзит російського газу

Попри повномасштабну з Росією, Україна транспортує російський газ до Європи. Блакитне паливо з РФ йде до Австрії, Словаччини, Італії, Угорщини та деяких інших країн ЄС.

Поточна транзитна угода між "Нафтогазом" та російським "Газпромом" була укладена наприкінці 2019 року терміном на п'ять років.

Раніше глава "Нафтогазу" Чернишов заявив, що контракт з РФ не буде продовжено після 2024 року.