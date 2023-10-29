В "Нафтогазе" рассказали, когда прекратят поставлять российский газ в Европу

Он подчеркнул, что Украина уже готова прекратить транзит российского газа. В частности, и потому, что Россия не выполняет условия контракта.

"Газпром не платит по своему контракту по направлению ГИС "Сохрановка" (находится в оккупированной зоне), поэтому "Нафтогаз" недополучает объемы финансирования для того, чтобы фактически обеспечивать (транзит, - ред.), и выполняет свои обязательства независимо от того, подавая иски против "Газпрома" для выполнения своих обязательств", - объяснил Чернышев.

По его словам, Украина продолжает транзит газа из России для поддержки партнеров из ЕС.

"Не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, наши партнеры, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме", - добавил он.

Чернышев отметил, что Украина прекратит транзит российского газа до конца 2024 года, когда истечет действующее соглашение с РФ. Как сказал глава "Нафтогаза", страны ЕС собираются отказать от российского газа до 2027 года, поэтому не настаивают на продлении украинского транзита.

Транзит российского газа

Несмотря на полномасштабную с Россией, Украина транспортирует российский газ в Европу. Голубое топливо из РФ идет в Австрию, Словакию, Италию, Венгрию и некоторые другие страны ЕС.

Текущее транзитное соглашение между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" было заключено в конце 2019 года сроком на пять лет.

Ранее глава "Нафтогаза" Чернышев заявил, что контракт с РФ не будет продлен после 2024 года.