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У "Нафтогазі" розповіли, коли припинять постачати російський газ в Європу

Україна, Неділя 29 жовтня 2023 12:18
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У "Нафтогазі" розповіли, коли припинять постачати російський газ в Європу Фото: голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

"Нафтогаз України" припинить постачать російський газ в Європу до кінця 2024 року. Саме тоді закінчується терміну дії контракту з російським "Газпромом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він наголосив, що Україна вже готова припинити транзит російського газу. Зокрема, і через те, що Росія не виконує умови контракту.

"Газпром не сплачує за своїм контрактом по напряму ГВС "Сохранівка" (знаходиться в окупованій зоні), тому "Нафтогаз" недоотримує обсяги фінансування для того, щоб фактично забезпечувати (транзит, - ред.), і виконує свої зобов'язання незалежно від того, подаючи позови проти "Газпрому" для виконання своїх зобов'язань", - пояснив Чернишов.

За його словами, Україна продовжує транзит газу з Росії для підтримки партнерів з ЄС.

"Не існує інших причин, але ми не можемо позбавити сьогодні деякі країни Євросоюзу, які, до речі, є нашими партнерами, можливості отримувати блакитне паливо і готуватися до зими", - додав він.

Чернишов зазначив, що Україна припинить транзит російського газу до кінця 2024 року, коли закінчиться діюча угода з РФ. Як сказав голова "Нафтогазу", країни ЄС збираються відмовити від російського газу до 2027 року, тому не наполягають на продовженні українського транзиту.

Транзит російського газу

Попри повномасштабну з Росією, Україна транспортує російський газ до Європи. Блакитне паливо з РФ йде до Австрії, Словаччини, Італії, Угорщини та деяких інших країн ЄС.

Поточна транзитна угода між "Нафтогазом" та російським "Газпромом" була укладена наприкінці 2019 року терміном на п'ять років.

Раніше глава "Нафтогазу" Чернишов заявив, що контракт з РФ не буде продовжено після 2024 року.

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Нафтогаз України Російська Федерація Олексій Чернишов Евросоюз
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