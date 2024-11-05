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У "Нафтогазі" попередили про можливі маніпулятивні повідомлення на тему транзиту газу

Фото: у "Нафтогазі" попередили про можливі маніпулятивні повідомлення на тему транзиту газу (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов

У НАК "Нафтогаз України" не відкидають, що найближчим часом можуть з'являтися маніпулятивні повідомлення на тему транзиту газу через Україну з 2025 року.

Про це голова НАК Олексій Чернишов сказав у коментарі РБК-Україна.

"У листопаді та грудні ми, на жаль, можемо стати свідками деяких спекуляцій у цьому напрямі. Думаю, будуть маніпуляції фактами (на тему транзиту газу через Україну в 2025 році – ред.)", - сказав Чернишов.

При цьому він ще раз підтвердив, що транзитний контракт із "Газпромом" продовжувати не планується.

При цьому глава НАК наголосив, що компанія працює над залученням нерезидентів для зберігання газу в українських підземних сховищах.

"Ми постійно у процесі залучення газотрейдерів. Ми відкриті – будь-яка компанія може зберігати у нас газ", - сказав Чернишов.

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, у ЄС обговорюють два варіанти збереження транзиту газу через Україну з 2025 року після закінчення контракту із "Газпромом". У схемах також пропонується залучити Азербайджан. Проте угода далека від укладання.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що очікує на співпрацю від України в імпорті нафти і газу до Словаччини. "Наш борг - забезпечити продовження транзиту через Словаччину, транзит через Україну, чи то нафти, чи то газу", - сказав він.

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Нафтогаз УкраїниТранзит газу