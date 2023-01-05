У "Нафтогазі" планується низка кадрових змін: звільняють топ-менеджерів

У НАК "Нафтогаз" найближчим часом можуть відбутися серйозні кадрові зміни. Звільнити планують чотирьох топ-менеджерів.
Про це повідомляють джерела РБК-Україна.
За інформацією співрозмовників, днями посаду втратить виконувач обов'язків гендиректора "Укртрансгазу" Сергій Перелома - його контракт закінчується 6 січня. Цей пост має зайняти Роман Малютін.
Також звільнити планується виконавчого директора групи "Нафтогаз" Маврикія Калугіна та директора зі стратегії та розвитку бізнесу групи Сергія Боєва.
При цьому джерела РБК-Україна розповіли, що посаду виконувача обов'язків гендиректора "Укргазвидобування" більше не буде займати Олександр Романюк. Замість нього призначать Олега Толмачова, наразі він заступник дивізіону "Нафтогаз Розвідка та Видобування".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на початку грудня Міністерство економіки оголосило конкурс на відбір чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".
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