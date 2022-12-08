Мінекономіки оголосило конкурс на незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу"
Міністерство економіки оголосило конкурс на відбір чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Заявки потрібно подати до 26 грудня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства.
Згідно з умовами, кожен незалежний член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" повинен мати досвід, компетенції та професійні навички, які значно відрізняються від характеристик інших членів наглядової ради, забезпечуючи таким чином різноманітність у наглядовій раді та спроможність застосовувати різноманіття досвіду її членів для розвитку та зростання компанії.
Наступний досвід є бажаним для кожного з кандидатів, але обов’язковим для наглядової ради в сукупності:
- Досвід на посаді невиконавчого директора в міжнародній публічній компанії;
- Доcвід на керівних посадах в провідних міжнародних та регіональних нафтогазових компаніях;
- Кар’єрні досягнення на різноманітних та складних проектах в різних локаціях, включаючи країни що розвиваються;
- Досвід взаємодії з представниками уряду та регуляторами а сфері енергетики; розуміння нормативно-правових актів ЄС, що впливають на галузь, включаючи особливості контролю державної допомоги;
- Знання європейського енергоринку, тенденцій та перспектив розвитку відновлювальних джерел енергії;
- Наявність досвіду та мережі контактів у міжнародній інвестиційній спільноті, знання джерел фінансування на ринках капіталу та досвід залучення боргового та капітального фінансування на міжнародних ринках.
Нагадаємо, у вересні 2021 року Кабінет міністрів України взяв на себе повноваження наглядової ради НАК та призначив нове правління.