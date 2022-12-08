Мінекономіки оголосило конкурс на незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу"

Міністерство економіки оголосило конкурс на відбір чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Заявки потрібно подати до 26 грудня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства .

Згідно з умовами, кожен незалежний член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" повинен мати досвід, компетенції та професійні навички, які значно відрізняються від характеристик інших членів наглядової ради, забезпечуючи таким чином різноманітність у наглядовій раді та спроможність застосовувати різноманіття досвіду її членів для розвитку та зростання компанії.

Наступний досвід є бажаним для кожного з кандидатів, але обов’язковим для наглядової ради в сукупності: