ua ru
Чт, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мінекономіки оголосило конкурс на незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу"

Новость на русском →
Україна, Четвер 08 грудня 2022 10:46
Мінекономіки оголосило конкурс на незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" Фото: у "Нафтогазі" оберуть наглядову раду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство економіки оголосило конкурс на відбір чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Заявки потрібно подати до 26 грудня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства.

Згідно з умовами, кожен незалежний член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" повинен мати досвід, компетенції та професійні навички, які значно відрізняються від характеристик інших членів наглядової ради, забезпечуючи таким чином різноманітність у наглядовій раді та спроможність застосовувати різноманіття досвіду її членів для розвитку та зростання компанії.

Наступний досвід є бажаним для кожного з кандидатів, але обов’язковим для наглядової ради в сукупності:

  • Досвід на посаді невиконавчого директора в міжнародній публічній компанії;
  • Доcвід на керівних посадах в провідних міжнародних та регіональних нафтогазових компаніях;
  • Кар’єрні досягнення на різноманітних та складних проектах в різних локаціях, включаючи країни що розвиваються;
  • Досвід взаємодії з представниками уряду та регуляторами а сфері енергетики; розуміння нормативно-правових актів ЄС, що впливають на галузь, включаючи особливості контролю державної допомоги;
  • Знання європейського енергоринку, тенденцій та перспектив розвитку відновлювальних джерел енергії;
  • Наявність досвіду та мережі контактів у міжнародній інвестиційній спільноті, знання джерел фінансування на ринках капіталу та досвід залучення боргового та капітального фінансування на міжнародних ринках.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Кабінет міністрів України взяв на себе повноваження наглядової ради НАК та призначив нове правління.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України Міністерство економіки
NEWS
Кулеба закликав ЄС накласти жорсткі санкції на виробництво ракет в Росії
Кулеба закликав ЄС накласти жорсткі санкції на виробництво ракет в Росії
DAILY
"Вигнання" ОПЗЖ та приціл на наступні вибори: чим живе Верховна рада під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько "Вигнання" ОПЗЖ та приціл на наступні вибори: чим живе Верховна рада під час війни