У "Нафтогазі" планується низка кадрових змін: звільняють топ-менеджерів

У НАК "Нафтогаз" найближчим часом можуть відбутися серйозні кадрові зміни. Звільнити планують чотирьох топ-менеджерів.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна .

За інформацією співрозмовників, днями посаду втратить виконувач обов'язків гендиректора "Укртрансгазу" Сергій Перелома - його контракт закінчується 6 січня. Цей пост має зайняти Роман Малютін.

Також звільнити планується виконавчого директора групи "Нафтогаз" Маврикія Калугіна та директора зі стратегії та розвитку бізнесу групи Сергія Боєва.

При цьому джерела РБК-Україна розповіли, що посаду виконувача обов'язків гендиректора "Укргазвидобування" більше не буде займати Олександр Романюк. Замість нього призначать Олега Толмачова, наразі він заступник дивізіону "Нафтогаз Розвідка та Видобування".