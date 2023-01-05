В "Нафтогазе" планируется ряд кадровых изменений: увольняют топ-менеджеров

В НАК "Нафтогаз" в ближайшее время могут произойти серьезные кадровые изменения. Уволить планируют четырех топ-менеджеров.

Об этом сообщают источники РБК-Украина .

Согласно информации собеседников, на днях должности лишится исполняющий обязанности гендиректора "Укртрансгаза" Сергей Перелома - его контракт заканчивается 6 января. Этот пост должен занять Роман Малютин.

Также уволить планируется исполнительного директора группы "Нафтогаз" Маврикия Калугина и директора по стратегии и развитию бизнеса группы Сергея Боева.

При этом источники РБК-Украина рассказали, должность исполняющего обязанности гендиректора "Укргазвидобування" больше не будет занимать Александр Романюк. Вместо него назначат Олега Толмачева, сейчас он заместитель дивизиона "Нафтогаз Розвідка та Видобування".