В "Нафтогазе" планируется ряд кадровых изменений: увольняют топ-менеджеров
В НАК "Нафтогаз" в ближайшее время могут произойти серьезные кадровые изменения. Уволить планируют четырех топ-менеджеров.
Об этом сообщают источники РБК-Украина.
Согласно информации собеседников, на днях должности лишится исполняющий обязанности гендиректора "Укртрансгаза" Сергей Перелома - его контракт заканчивается 6 января. Этот пост должен занять Роман Малютин.
Также уволить планируется исполнительного директора группы "Нафтогаз" Маврикия Калугина и директора по стратегии и развитию бизнеса группы Сергея Боева.
При этом источники РБК-Украина рассказали, должность исполняющего обязанности гендиректора "Укргазвидобування" больше не будет занимать Александр Романюк. Вместо него назначат Олега Толмачева, сейчас он заместитель дивизиона "Нафтогаз Розвідка та Видобування".
Напомним, ранее стало известно, что в начале декабря Министерство экономики объявило конкурс на отбор четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України".
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