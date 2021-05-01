В "Нафтогазе" заявили, что совместно с СБУ разоблачили схему хищения сжиженного газа

Служба безопасности НАК "Нафтогаз Украины" совместно со Службой безопасности Украины разоблачила схему хищения работниками Управления по переработке газа и газового конденсата (УПГГК, филиал АО "Укргаздобыча") сжиженного газа. Схема работала в Полтавской области.

Отмечается, что в 2020 году работники СБ "Нафтогаза" выявили факты неоднократных краж нефтепродуктов во время их отгрузки покупателям. В течение нескольких месяцев происходил сбор доказательств и определение круга причастных к преступлению лиц. Все собранные материалы были переданы в правоохранительные органы.

Досудебное расследование подтвердило причастность к преступлению группы должностных лиц УПГГК.

Оперативники установили, что чиновники отгружали в емкости покупателей на 4-6 тонн больше, чем было приобретено. В ходе аферы организаторы подделывали официальную документацию.

Следственные действия продолжаются. По результатам их проведения причастным лицам планируют предъявить подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины.