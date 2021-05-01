У "Нафтогазі" заявили, що спільно з СБУ викрили схему розкрадання скрапленого газу

Служба безпеки НАК "Нафтогаз України" спільно зі Службою безпеки України викрила схему розкрадання працівниками Управління з переробки газу і газового конденсату (УПГГК, філія АТ "Укргазвидобування") скрапленого газу. Схема працювала у Полтавській області.

Зазначається, що у 2020 році працівники СБ "Нафтогазу" виявили факти неодноразових крадіжок нафтопродуктів під час їх відвантаження покупцям. Впродовж декількох місяців відбувався збір доказів та визначення кола причетних до злочину осіб. Усі зібрані матеріали були передані до правоохоронних органів.

Досудове розслідування підтвердило причетність до злочину групи посадових осіб УПГГК.

Оперативники встановили, що посадовці відвантажували у ємності покупців на 4-6 тонн більше, ніж було придбано. В ході афери організатори підробляли офіційну документацію.

Слідчі дії продовжуються. За результатами їх проведення причетним особам планують пред’явити підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України.