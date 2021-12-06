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В "Нафтогазе" заявили, что готовы к плановой проверке НКРЭКУ в феврале, но отопительный сезон - в приоритете

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Киев, Понедельник 06 декабря 2021 13:26
В "Нафтогазе" заявили, что готовы к плановой проверке НКРЭКУ в феврале, но отопительный сезон - в приоритете Фото: "Нафтогаз" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Компания "Нафтогаз Украины" обращалась к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой провести плановую проверку деятельности компании после решения неотложных вопросов прохождения отопительного сезона, а именно в феврале 2022 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление НАК "Нафтогаз Украины".

"Вопрос энергетической безопасности - в фокусе внимания граждан, бизнеса, руководства государства и т.д. "Нафтогаз" прилагает все усилия, чтобы отопительный сезон прошел в спокойном режиме. Поэтому решение НКРЭКУ относительно наложения штрафа на "Нафтогаз" выглядит как минимум странно", - подчеркнули в Департаменте по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза".

В компании говорят, что готовы предоставить НКРЭКУ все необходимые для проверки ее деятельности документы после окончания кампании по заключению договоров на поставку природного газа.

В компании объяснили, что приоритетной задачей для "Нафтогаза" является обеспечение спокойного и устойчивого отопительного сезона. Значительная часть работников компании привлечена к заключению договоров с бюджетными учреждениями - учреждениями здравоохранения, школами и предприятиями теплоэнергетики и т.д.

С конца октября 2021 года "Нафтогаз" заключил около 9 тыс. договоров с этими категориями потребителей, что обеспечило их плановое вхождение в отопительный сезон. Эта работа особенно ответственна и важна на фоне стремительного роста цен на газ на мировом и украинском рынках, а также пандемии COVID-19.

Напомним, ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала НАК "Нафтогаз Украины" на 1,156 млн. грн.

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