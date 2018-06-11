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Интервью

В "Нафтогазе" рассказали, о чем представители НАК разговаривали с Соросом

НовостиЭнергетика    11.06.2018 - 14:42
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)

"Нафтогаз" никогда не вел переговоры и не обсуждал приватизацию "Укргаздобычи" с Соросом

Представители "Нафтогаза" в ходе встречи с американо-британским финансистом Джорджом Соросом обсуждали реформы в Украины и программы международной помощи Украине. Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза" в Facebook.

"Мы встречались с господином Соросом, как и много других украинцев, вовлеченных в укрепление нашего государства в условиях российской агрессии. При этом мы обсуждали реформы, направленные на развитие сильной и успешной Украины, и программы международной помощи нашей стране на пути этих реформ. Сорос активно поддерживает такие программы в Украине, в частности через собственный благотворительный фонд", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в сообщении отмечается, что "Нафтогаз" никогда не вел переговоры и не обсуждал приватизацию "Укргаздобычи" с Соросом или с экс-депутатом российской Госдумы Ильей Пономаревым.

"Нафтогаз" предлагал правительству Украины (а не посторонним лицам) рассмотреть вариант постепенной и частичной приватизации "Нафтогаза" (а не "Укргаздобычи"), при этом с сохранением контроля над "Нафтогазом" со стороны государства. Решение о возможной частичной приватизации (или не приватизации) "Нафтогаза" или его частей - за правительством", - отмечают в ведомстве.

 

"...а потом они ели Снєгірі в сметане". Нафтогаз никогда не вел переговоры и не обсуждал приватизацию УГВ...

Опубликовано Нафтогаз Украины - Naftogaz 11 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает необходимым приватизировать "Укргаздобычу" после завершения военных действий на Донбассе.

Международные аудиторы подтвердили, что "Нафтогаз" не имеет права отключать горячую воду, - нардеп "Нафтогаз" поставляет газ предприятиям, обеспечивающих горячей водой 70% киевлян
Теги публикации: Укргаздобыча, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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