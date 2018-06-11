В "Нафтогазе" рассказали, о чем представители НАК разговаривали с Соросом

"Нафтогаз" никогда не вел переговоры и не обсуждал приватизацию "Укргаздобычи" с Соросом

Представители "Нафтогаза" в ходе встречи с американо-британским финансистом Джорджом Соросом обсуждали реформы в Украины и программы международной помощи Украине. Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза" в Facebook.

"Мы встречались с господином Соросом, как и много других украинцев, вовлеченных в укрепление нашего государства в условиях российской агрессии. При этом мы обсуждали реформы, направленные на развитие сильной и успешной Украины, и программы международной помощи нашей стране на пути этих реформ. Сорос активно поддерживает такие программы в Украине, в частности через собственный благотворительный фонд", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в сообщении отмечается, что "Нафтогаз" никогда не вел переговоры и не обсуждал приватизацию "Укргаздобычи" с Соросом или с экс-депутатом российской Госдумы Ильей Пономаревым.

"Нафтогаз" предлагал правительству Украины (а не посторонним лицам) рассмотреть вариант постепенной и частичной приватизации "Нафтогаза" (а не "Укргаздобычи"), при этом с сохранением контроля над "Нафтогазом" со стороны государства. Решение о возможной частичной приватизации (или не приватизации) "Нафтогаза" или его частей - за правительством", - отмечают в ведомстве.

"...а потом они ели Снєгірі в сметане". Нафтогаз никогда не вел переговоры и не обсуждал приватизацию УГВ... Опубликовано Нафтогаз Украины - Naftogaz 11 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает необходимым приватизировать "Укргаздобычу" после завершения военных действий на Донбассе.