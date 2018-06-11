У "Нафтогазі" розповіли, про що представники НАК розмовляли з Соросом

"Нафтогаз" ніколи не проводив переговори та не обговорював приватизацію "Укргазвидобування" з Соросом

Представники "Нафтогазу" у ході зустрічі з американо-британським фінансистом Джорджом Соросом обговорювали реформи в України та програми міжнародної допомоги Україні. Про це йдеться у повідомленні "Нафтогазу" у Facebook.

"Ми зустрічалися з паном Соросом, як і багато інших українців, залучених до зміцнення нашої держави в умовах російської агресії. При цьому ми обговорювали реформи, направлені на розбудову сильної та успішної України, та програми міжнародної допомоги нашій країні на шляху цих реформ. Сорос активно підтримує такі програми в Україні, зокрема через власний благодійний фонд", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у повідомленні зазначається, що "Нафтогаз" ніколи не проводив переговори та не обговорював приватизацію "Укргазвидобування" з Соросом або з екс-депутатом російської Держдуми Іллею Пономарьовим.

"Нафтогаз" пропонував уряду України (а не стороннім особам) розглянути варіант поступової та часткової приватизації "Нафтогазу" (а не УГВ), при цьому зі збереженням контролю над "Нафтогазом" з боку держави. Рішення щодо можливої часткової приватизації (чи не приватизації) "Нафтогазу" або його частин - за урядом", - наголошують у відомстві.

"...а потім вони їли Снєгірі у сметані". Нафтогаз ніколи не проводив переговори та не обговорював приватизацію УГВ з... Опубліковано Нафтогаз України - Naftogaz 11 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає за необхідне приватизувати "Укргазвидобування" після завершення військових дій на Донбасі.