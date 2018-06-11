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Інтерв'ю

У "Нафтогазі" розповіли, про що представники НАК розмовляли з Соросом

НовиниЕнергетика    11.06.2018 - 14:42
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

"Нафтогаз" ніколи не проводив переговори та не обговорював приватизацію "Укргазвидобування" з Соросом

Представники "Нафтогазу" у ході зустрічі з американо-британським фінансистом Джорджом Соросом обговорювали реформи в України та програми міжнародної допомоги Україні. Про це йдеться у повідомленні "Нафтогазу" у Facebook.

"Ми зустрічалися з паном Соросом, як і багато інших українців, залучених до зміцнення нашої держави в умовах російської агресії. При цьому ми обговорювали реформи, направлені на розбудову сильної та успішної України, та програми міжнародної допомоги нашій країні на шляху цих реформ. Сорос активно підтримує такі програми в Україні, зокрема через власний благодійний фонд", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у повідомленні зазначається, що "Нафтогаз" ніколи не проводив переговори та не обговорював приватизацію "Укргазвидобування" з Соросом або з екс-депутатом російської Держдуми Іллею Пономарьовим.

"Нафтогаз" пропонував уряду України (а не стороннім особам) розглянути варіант поступової та часткової приватизації "Нафтогазу" (а не УГВ), при цьому зі збереженням контролю над "Нафтогазом" з боку держави. Рішення щодо можливої часткової приватизації (чи не приватизації) "Нафтогазу" або його частин - за урядом", - наголошують у відомстві.

 

"...а потім вони їли Снєгірі у сметані". Нафтогаз ніколи не проводив переговори та не обговорював приватизацію УГВ з...

Опубліковано Нафтогаз України - Naftogaz 11 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає за необхідне приватизувати "Укргазвидобування" після завершення військових дій на Донбасі.

Міжнародні аудитори підтвердили, що "Нафтогаз" не має права відключати гарячу воду, - нардеп "Нафтогаз" надає газ підприємствам, які забезпечують гарячою водою 70% киян
Теги публікації: Укргаздобыча, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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