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У "Нафтогазі" розповіли деталі газових переговорів Зеленського і Путіна

Новини » Політика     10.12.2019 - 00:20
У "Нафтогазі" розповіли деталі газових переговорів Зеленського і Путіна
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Україна і Росія не досягли угоди про транзит газу

На зустрічі президентів України і Росії - Володимира Зеленського та Володимира Путіна - не досягли домовленостей щодо транзиту газу. Про це повідомив глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає прес-служба НАК в Facebook.

За його словами, поки ніяких домовленостей щодо транзиту газу досягнуто не було. Він також зазначив, що російська сторона завжди на різних рівнях піднімала питання транзиту газу.

"Що важливо, оскільки ми готували українську позицію в Києві, а це зайняло певний час, таким чином, як велися переговори, українська сторона, і в цей раз займала нашу стандартну позицію, яка націлена на максимальне збереження інтересів України як держави, як транзитної держави і як власника великого активу. Тобто нашої ГТС і як "Нафтогазу", який є власником вже виграного кейса в Стокгольмі і нових кейсів Стокгольма", - зазначив Коболєв.

У &quot;Нафтогазі&quot; розповіли деталі газових переговорів Зеленського і Путіна

Нагадаємо, раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що президент України Володимир Зеленський на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним домовилися продовжити переговори щодо транзиту газу.

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