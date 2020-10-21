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В "Нафтогазе" отреагировали на новые санкции США против "Северного потока-2"

Киев, Среда 21 октября 2020 01:20
В "Нафтогазе" отреагировали на новые санкции США против "Северного потока-2"
Фото: Нафтогаз (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

"Нафтогаз" поддержал решение США расширить санкции против "Северного потока-2". Госдеп США обнародовал новые инструкции относительно применения санкций, которые расширяют перечень субъектов, оказывающих поддержку российским трубоукладальним судам, привлеченным к строительству "Северного потока-2".

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаз-Украина".

США будут применять санкции в отношении всех компаний, которые оказывают услуги или способствуют расширению возможностей российского трубоукладального судна "Академик Черский" или другого российского трубоукладального судна, используемого для строительства "Северного потока-2".

Кроме того, ожидается, что до конца этого года в рамках законопроекта о годовом оборонном бюджете Конгресс США примет дополнительные санкции против компаний, которые способствуют "Северному потоку-2".

"Нафтогаз" и в дальнейшем тесно будет сотрудничать со своими партнерами в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине и других регионах, чтобы не допустить завершения строительства "Северного потока-2". Совместные усилия - основа коллективной безопасности трансатлантического сообщества", - подчеркнули в пресс-службе компании.

Напомним, 20 октября Государственный департамент США объявил о решении расширить в ближайшее время санкции против газопровода "Северный поток - 2".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон работает над созданием коалиции против "Северного потока-2".

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