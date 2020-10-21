ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У "Нафтогазі" відреагували на нові санкції США проти "Північного потока-2"

Київ, Середа 21 жовтня 2020 01:20
У "Нафтогазі" відреагували на нові санкції США проти "Північного потока-2"
Фото: Нафтогаз (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

"Нафтогаз" підтримав рішення США розширити санкції проти "Північного потоку-2". Держдеп США оприлюднив нові інструкції щодо застосування санкцій, які розширюють перелік суб’єктів, що надають підтримку російським трубоукладальним суднам, залученим до будівництва "Північного потоку-2".

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогаз-Україна".

США застосовуватимуть санкції до всіх компаній, які надають послуги або сприяють розширенню можливостей російського трубоукладального судна "Академік Черський" чи іншого російського трубоукладального судна, що використовується для будівництва "Північного потоку-2".

Крім того, очікується, що до кінця цього року в рамках законопроекту про річний оборонний бюджет США Конгрес ухвалить додаткові санкції проти компаній, що сприяють "Північному потоку-2".

"Нафтогаз і надалі тісно співпрацюватиме зі своїми партнерами у Вашингтоні, Брюсселі, Берліні та інших регіонах, щоб не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2". Спільні зусилля - основа колективної безпеки трансатлантичної спільноти", - наголосили у прес-службі компанії.

Нагадаємо, 20 жовтня Державний департамент США оголосив про рішення розширити найближчим часом санкції проти газопроводу "Північний потік - 2".

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявляв, що Вашингтон працює над створенням коаліції проти "Північного потоку-2".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Северный поток-2Нафтогаз України

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся