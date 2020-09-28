В "Нафтогазе" объяснили, как правительство может улучшить финансовое положение компании

Правительство может улучшить финансовое положение НАК "Нафтогаза", если даст возможность добывать больше газа и привлекать инвестиции.

Об этом сообщил финансовый директор группы компаний "Нафтогаз Украины" Петер Стефанус ван Дрил в колонке на сайте Liga.net.

По его словам, убыток НАК "Нафтогаз" за первые полгода 2019 имеет несколько причин: это и отделение ГТС, и уменьшение цена на газ и кризис, вызванный COVID-19.

"Нафтогаз Украины сделал все возможное, чтобы подготовиться к этим вызовам. Но часть ответственности за финансовое положение лежит и на государстве, которое является основным акционером. В частности, речь идет об открытии доступа к Черноморскому шельфу и подписании соглашений о разделе продукции, конкурсы по которым произошли год назад. А также о работе над новыми разрешениями на бурение и добычу, чтобы разрабатывать новые газовые месторождения", - пишет Петер Стефанус ван Дрил.

Напомним, ранее сообщалось, что консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" в первом полугодии 2020 года составил 11,541 млрд грн. В прошлом году "Нафтогаз" получил за этот период 24,704 млрд грн прибыли.