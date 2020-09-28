У "Нафтогазі" пояснили, як уряд може покращити фінансове становище компанії

Уряд може покращити фінансове становище НАК "Нафтогазу", якщо дасть можливість видобувати більше газу та залучати інвестиції.

Про це повідомив фінансовий директор групи компаній "Нафтогаз України" Петер Стефанус ван Дріл в колонці на сайті Liga.net.

За його словами, збиток НАК "Нафтогаз" за перші півроку 2019 має кілька причин: це і відокремлення ГТС, і зменшення ціна на газ і криза, викликана COVID-19.

"Нафтогаз України зробив все можливе, щоб підготуватися до цих викликів. Але частина відповідальності за фінансове становище лежить і на державі, яка є основним акціонером. Зокрема йдеться про відкриття доступу до Чорноморського шельфу та підписання угод про розподіл продукції, конкурси за якими відбулися рік тому. А також про роботу над новими дозволами на буріння та видобуток, щоб розробляти нові газові родовища", - пише Петер Стефанус ван Дріл.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що консолідований чистий збиток групи "Нафтогаз" у першому півріччі 2020 року склав 11,541 млрд грн. Минулого року "Нафтогаз" отримав за цей період 24,704 млрд грн прибутку.