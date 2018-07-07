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Интервью

В "Нафтогазе" объяснили, почему треть жителей Киева осталась без горячей воды

НовостиЭнергетика    07.07.2018 - 09:50
Фото: Андрей Коболев (УНИАН)
Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

"Нафтогаз" не может заключить договор на поставку газа из-за долгов "Киевтеплоэнерго"

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, почему до сих пор не удается заключить договор с "Киевтеплоэнерго" и обеспечить жителей Киева горячей водой. Об этом в пятницу, 6 июля, глава НАК сообщил в эфире 5 канала.

По его словам, "Нафтогаз" не может заключить договор на поставку газа из-за больших долгов, которые "Киевтеплоэнерго" еще не признало.

Коболев напомнил, что "Киевтеплоэнерго" - это коммунальное предприятие, за которое несет ответственность Киевская городская государственная администрация.

"Компания была создана с нуля. И в эту компанию из компании "Киевэнерго" были переданы теплогенерирующие активы. Ахметов передал активы - это имущество (котельные, трубопроводы), а долговые обязательства должны перейти согласно букве закона", - сообщил Коболев.

Напомним, также он рассказал, что "Нафтогаз Украины" подал встречный иск к КП "Киевтеплоэнерго".

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Теги публикации: Андрей Коболев, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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