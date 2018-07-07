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Інтерв'ю

У "Нафтогазі" пояснили, чому третина жителів Києва залишилася без гарячої води

НовиниЕнергетика    07.07.2018 - 09:50
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

"Нафтогаз" не може укласти договір на постачання газу через борги "Київтеплоенерго"

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв розповів, чому досі не вдається укласти договір з "Київтеплоенерго" і забезпечити жителів Києва гарячою водою. Про це в п'ятницю, 6 липня, голова НАК повідомив в ефірі 5 каналу.

За його словами, "Нафтогаз" не може укласти договір на постачання газу через великі борги, які "Київтеплоенерго" ще не визнало.

Коболєв нагадав, що "Київтеплоенерго" - це комунальне підприємство, за яке несе відповідальність Київська міська державна адміністрація.

"Компанія була створена з нуля. І в цю компанію з компанії "Київенерго" були передані теплогенеруючі активи. Ахметов передав активи - це майно (котельні, трубопроводи), а боргові зобов'язання повинні перейти згідно букві закону", - повідомив Коболєв.

Нагадаємо, також він розповів, що "Нафтогаз України" подав зустрічний позов до КП "Київтеплоенерго".

"Нафтогаз" подав зустрічний позов до "Київтеплоенерго" Коболєв прокоментував виплату премій у "Нафтогазі" за перемогу у Стокгольмському арбітражі
Теги публікації: Андрей Коболев, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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