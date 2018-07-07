У "Нафтогазі" пояснили, чому третина жителів Києва залишилася без гарячої води

"Нафтогаз" не може укласти договір на постачання газу через борги "Київтеплоенерго"

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв розповів, чому досі не вдається укласти договір з "Київтеплоенерго" і забезпечити жителів Києва гарячою водою. Про це в п'ятницю, 6 липня, голова НАК повідомив в ефірі 5 каналу.

За його словами, "Нафтогаз" не може укласти договір на постачання газу через великі борги, які "Київтеплоенерго" ще не визнало.

Коболєв нагадав, що "Київтеплоенерго" - це комунальне підприємство, за яке несе відповідальність Київська міська державна адміністрація.

"Компанія була створена з нуля. І в цю компанію з компанії "Київенерго" були передані теплогенеруючі активи. Ахметов передав активи - це майно (котельні, трубопроводи), а боргові зобов'язання повинні перейти згідно букві закону", - повідомив Коболєв.

Нагадаємо, також він розповів, що "Нафтогаз України" подав зустрічний позов до КП "Київтеплоенерго".