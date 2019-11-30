В "Нафтогазе" объяснили, какие долги "Газпром" сможет выплатить Украине газом

Российская компания "Газпром" не выполняет решение Стокгольмского арбитража по выплате Украине долга в сумме 3 миллиарда долларов деньгами. Поэтому Украина вынуждена взыскивать эти средства с РФ, арестовывая активы компании за рубежом, заявил виконвчий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале Украина.

Он подчеркнул, что Украина по транзитным арбитражем выиграла в РФ 4,6 млрд долларов, из которых 2 млрд долларов уже получила в виде газа.

"Осталось получить - примерно 3 млрд долларов. Мы эти 3 миллиарда взимаем с "Газпрома", поскольку он отказывается выплачивать реальные деньги по решению Стокгольмского арбитража. Но случается так, что "Газпром" не выполняет решение. Поэтому мы арестовываем активы "Газпрома" по всему миру. Мы арестовали активы в Нидерландах, Великобритании, Швейцарии, США, Литве. Мы говорим, что для того, чтобы продемонстрировать свой контруктив, мы можем рассмотреть вопрос и взять эти три миллиарда долларов газом. Для нас лучше взять деньгами", - сообщил Витренко.

Он также рассказал, что украинской стороне предлагали забыть о 3 миллиардах долларов. Кроме того, Украине могут выплатить за иски на 12 миллиардов долларов.



"Мы напомнили, что моя команда сделала еще и встречные иски на сумму 12,2 миллиарда долларов. Мы их уже обосновали и мы тоже скзаали, что эти 12 миллиардов мы забыть не можем. Поэтому давайте рассматривать возможности - как мы, "Нафтогаз", получим 3 миллиарда, в каком виде и какую мы получим компенсацию, если вы (РФ - ред,) хотите, чтобы мы отказались от наших исковых требований на 12 миллиардов. Эти варианты мы готовы рассматривать", - заявил Витренко.

Напомним, ранее сообщалось, что "Газпром" рассматривает возможность погашения 3 млрд долларов долга перед "Нафтогазом Украины" поставок газа.