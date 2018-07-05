В "Нафтогазе" назвали недостатки обновленного Кодекса газотранспортной системы

Обновленный Кодекс ГТС вступит в силу 1 августа 2018 года

В НАК "Нафтогаз Украины" назвали недостатки обновленного Кодекса газотранспортной системы, который вступит в силу 1 августа 2018 года. Об этом говорится в сообщении на сайте "Нафтогаза".

Обновленный Кодекс ГТС вступит в силу 1 августа

Как отмечается, 1 августа 2018 года вступят в силу изменения к украинскому Кодексу газотранспортной системы.

"По нашему мнению, один из наиболее критичных недостатков этих изменений касается правил так называемой "автоматической регистрации" потребителей за поставщиком со специальными обязанностями (который не имеет права отказать такому покупателю в заключении договора поставки природного газа, поставщик ПСО), под определение которого может подпадать "Нафтогаз" и все другие поставщики", - говорится в сообщении.

Как отметили в НАК, согласно обновленному Кодексу ГТС, с 1 августа поставки природного газа должны происходить с привлечением информационной платформы оператора ГТС, который должен обеспечить поставщиков "реестрами потребителей". И, поставщик имеет право поставлять газ своему потребителю только, если он включен в соответствующий реестр потребителей этого поставщика. В этом случае весь объем использованного потребителем природного газа будет внесен в аллокации соответствующего поставщика.

Поставщик не имеет права самостоятельно исключать потребителей из реестра

Так, кодекс определяет процедуру формирования реестра, начиная с июля 2018 года. Вместе с тем, он устанавливает и правило относительно поставщика. В частности, поставщик не имеет права самостоятельно исключать потребителей из реестра, даже при наличии законных оснований - от поставщика требуется инициировать меры по отключению потребителя с соблюдением правил поставки природного газа.

"Для поставщиков, которые обязаны поставлять природный газ только при определенных условиях, это является избыточным требованием и возлагает на них дополнительное бремя в то время, как они уже обязаны поставлять газ потребителям. Такие правила могут потенциально вызвать значительные убытки "Нафтогаза" в случае их применения на практике", - отмечают в НАК.

Письмо секретариата Энергетического сообщества к НКРЭКУ

Как сообщается, 3 ноября 2017 года секретариат Энергетического сообщества направил в НКРЭКУ письмо с просьбой разъяснить роли поставщика "последней надежды" и поставщика со специальными обязанностями, поскольку они имеют разный объем обязанностей и прав, которые не могут смешиваться в Кодексе ГТС.

Отмечается, что согласно требованиям Третьего Энергопакета, правила балансировки не могут быть дискриминационными по отношению к отдельным пользователям системы и не могут возлагать дополнительное бремя ни на поставщика со специальными обязанностями, ни на резервного поставщика или создавать предпосылки для перекрестного субсидирования между пользователями системы.

Вопрос поставок газа производителям тепловой энергии должен решаться путем изменений в Положение ПСО

Как отмечают в НАК, "Нафтогаз" полностью поддерживает такой вывод.

"По нашему мнению, проблемная ситуация вокруг поставки природного газа производителям тепловой энергии должна решаться путем внесения изменений в Положение ПСО (Положения о возложении специальных обязанностей) открытым и цивилизованным способом, а не через опосредованные акты законодательства. Такой косвенный путь идет в направлении накопления проблем с сектором теплоснабжения, чем их комплексного и окончательного решения", - говорится в сообщении.

В НАК отметили, что в настоящее время еще не завершена оценка изменений, внесенных в Кодекс ГТС, на предмет их соответствия Третьему Энергопакету. Кроме того, "Нафтогаз" приветствует готовность членов НКРЭКУ к обсуждению и надеется на принятие совместного эффективного решения для надлежащего внедрение Кодекса ГТС, который будет работать на пользу всех участников рынка природного газа.

Напомним, ранее главный коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявлял, что НАК выступает за внедрение европейских норм на украинском газовом рынке, в том числе дневной балансировки.