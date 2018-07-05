У "Нафтогазі" назвали недоліки оновленого Кодексу газотранспортної системи

Оновлений Кодекс ГТС набуде чинності 1 серпня 2018 року

У НАК "Нафтогаз України" назвали недоліки оновленого Кодексу газотранспортної системи, який набуде чинності 1 серпня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні на сайті "Нафтогазу".

Оновлений Кодекс ГТС набуде чинності 1 серпня

Як зазначається, 1 серпня 2018 року набудуть чинності зміни до українського Кодексу газотранспортної системи.

"На нашу думку, один з найбільш критичних недоліків цих змін стосується правил так званої "автоматичної реєстрації" споживачів за постачальником зі спеціальними обов’язками (який не має права відмовити такому споживачу в укладанні договору постачання природного газу, постачальник ПСО), під визначення якого може підпадати "Нафтогаз" та усі інші постачальники", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у НАК, що відповідно до оновленого Кодексу ГТС, з 1 серпня постачання природного газу має відбуватися із залученням інформаційної платформи оператора ГТС, який має забезпечити постачальників "реєстрами споживачів". І, постачальник має право постачати газ своєму споживачу тільки, якщо він включений до відповідного реєстру споживачів цього постачальника. У цьому випадку весь обсяг використаного споживачем природного газу буде внесений до алокації відповідного постачальника.

Постачальник не має права самостійно виключати споживачів з реєстру

Так, кодекс визначає процедуру формування реєстра, починаючи з липня 2018 року. Разом з тим, він встановлює і правило щодо постачальника. Зокрема, постачальник не має права самостійно виключати споживачів з реєстру, навіть за наявності законних підстав - від постачальника вимагається ініціювати заходи з відключення споживача із дотриманням правил постачання природного газу.

"Для постачальників, які зобов’язані постачати природний газ тільки за визначених умов, це є надмірною вимогою і покладає на них додатковий тягар у той час, як вони вже зобов’язані постачати газ споживачам. Такі правила можуть потенційно спричинити значні збитки "Нафтогазу" у разі їх застосування на практиці", - зазначають у НАК.

Лист секретаріату Енергетичного співтовариства до НКРЕКП

Як повідомляється, 3 листопада 2017 року секретаріат Енергетичного Співтовариства надіслав до НКРЕКП листа з проханням роз’яснити ролі постачальника "останньої надії" і постачальника зі спеціальними обов’язками, оскільки вони мають різний обсяг обов’язків та прав, які не можуть змішуватися у Кодексі ГТС.

Зазначається, що відповідно до вимог Третього Енергопакету, правила балансування не можуть бути дискримінаційними по відношенню до окремих користувачів системи і не можуть покладати додатковий тягар ані на постачальника зі спеціальними обов’язками, ані на резервного постачальника або створювати передумови для перехресного субсидіювання між користувачами системи.

Питання щодо постачання газу виробникам теплової енергії має вирішуватися шляхом змін до Положення ПСО

Як зазначають у НАК, "Нафтогаз" повністю підтримує такий висновок.

"На нашу думку, проблемна ситуація навколо постачання природного газу виробникам теплової енергії має вирішуватися через внесення змін до Положення ПСО (Положення про покладення спеціальних обов'язків) у відкритий і цивілізований спосіб, а не через опосередковані акти законодавства. Такий непрямий шлях йде у напрямку накопичування проблем з сектором теплопостачання, аніж їх комплексного і остаточного вирішення", - йдеться у повідомлені.

У НАК зазначили, що наразі ще не завершено оцінку змін, внесених до Кодексу ГТС, на предмет їх відповідності Третьому Енергопакету. Крім того, "Нафтогаз" вітає готовність членів НКРЕКП до обговорення і сподівається на прийняття спільного ефективного рішення для належного впровадження Кодексу ГТС, який працюватиме на користь усіх учасників ринку природного газу.

Нагадаємо, раніше головний комерційний директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляв, що НАК виступає за впровадження європейських норм на українському газовому ринку, у тому числі денного балансування.