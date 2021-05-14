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У "Нафтогазі" призначили спікера: хто ним став

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П'ятниця 14 травня 2021 11:28
У "Нафтогазі" призначили спікера: хто ним став Фото: речник "Нафтогазу" Максим Білявський (facebook.com/bielawski.maksym)
Автор: Инна Собора

НАК "Нафтогаз України" призначив директора з інтегрованих комунікацій, який буде також виконувати функцію речника компанії. Ним став Максим Білявський.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Білявський відповідатиме за реалізацію зовнішньої і внутрішньої комунікаційної політики Групи "Нафтогаз".

У Білявського понад десять років досвіду роботи на різних посадах у нафтогазовій галузі. Зокрема, він розпочав свою кар’єру в сфері експлуатації та диспетчеризації магістральних газопроводів. Пізніше очолював напрямок зв’язків з громадськістю в АТ "Укртрансгаз", обіймав позиції директора з персоналу ПАТ "Магістральні газопроводи України" та радника міністра енергетики і вугільної промисловості.

До моменту призначення працював провідним експертом Українського інституту економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова.

Нагадаємо, нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував проведення конкурсу на голову правління "Нафтогазу". Планується, що конкурс стартує через 6 місяців.

Як відомо, 28 квітня Кабмін оголосив про звільнення Андрія Коболєва з посади глави правління "Нафтогазу". На його місце призначили Юрія Вітренка, який до цього був виконувачем обов'язків міністра енергетики.

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