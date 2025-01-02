"Нафтогаз" зробив заяву щодо ціни газу для українців після припинення транзиту

Припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня жодним чином не вплине на ціну газу для українців. Мораторій на підвищення тарифів під час війни продовжує діяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву газопостачальної компанії " Нафтогаз України ".

"Заспокоюємо наших клієнтів: тариф на газ залишається незмінним - 7,96 гривень за кубометр до 30 квітня 2025 року включно", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в пресслужбі, жодних змін цін на газ для побутових споживачів не передбачається, оскільки мораторій на підвищення тарифів для населення продовжує діяти.

"З огляду на численні запити щодо змін у транзиті російського газу, запевняємо: це не позначиться на добробуті українських родин", - додали в "Нафтогазі".

У компанії гарантували стабільні тарифи та надійне газопостачання для кожної української домівки.

Кінець транзиту російського газу

Нагадаємо, п’ятирічний транзитний контракт "Нафтогазу" з "Газпромом" закінчився 1 січня 2025 року. Україна перекрила газовий кран о сьомій ранку, позбавивши Москву приблизно 5-7 млрд доларів доходів на рік.

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, припинення транзиту не вплине на газопостачання для громадян.

За його словами, всі необхідні роботи щодо підготовки системи були здійснені Оператором газотранспортної системи України, в Україні абсолютно спокійно готові до функціонування газової системи без транзиту російського газу.

Відзначимо, Україна не купує російський газ вже більше 9 років - з 25 листопада 2015 року.

"Нафтогаз" постачає газ майже для 100% побутових споживачів в Україні за ціною 7,96 гривень за кубометр.