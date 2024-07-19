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"Нафтогаз" здійснив платежі за єврооблігаціями відповідно до умов реструктуризації, - Чернишов

П'ятниця 19 липня 2024 11:22
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"Нафтогаз" здійснив платежі за єврооблігаціями відповідно до умов реструктуризації, - Чернишов Фото: "Нафтогаз" здійснив платежі за єврооблігаціями відповідно до умов реструктуризації (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

НАК "Нафтогаз України" здійснила обов’язкові платежі за єврооблігаціями відповідно до графіка реструктуризації.

Про це заявив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

За його словами, за умовами реструктуризації "Нафтогаз" здійснив обов'язкові платежі, наступний планується у листопаді 2024 року.

"Ми сумлінно виконуємо взяті на себе зобов’язання. Вихід з дефолту демонструє міжнародним партнерам нашу надійність і дає можливість Нафтогазу залучати нові капітальні інвестиції для розвитку компанії. Це було і залишається одним з моїх головних завдань на посаді очільника групи "Нафтогаз", – зазначив Олексій Чернишов.

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