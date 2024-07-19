"Нафтогаз" здійснив платежі за єврооблігаціями відповідно до умов реструктуризації, - Чернишов

Про це заявив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

За його словами, за умовами реструктуризації "Нафтогаз" здійснив обов'язкові платежі, наступний планується у листопаді 2024 року.

"Ми сумлінно виконуємо взяті на себе зобов’язання. Вихід з дефолту демонструє міжнародним партнерам нашу надійність і дає можливість Нафтогазу залучати нові капітальні інвестиції для розвитку компанії. Це було і залишається одним з моїх головних завдань на посаді очільника групи "Нафтогаз", – зазначив Олексій Чернишов.