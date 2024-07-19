"Нафтогаз" осуществил платежи по еврооблигациям в соответствии с условиями реструктуризации, - Чернышев

НАК "Нафтогаз Украины" произвела обязательные платежи по еврооблигациям в соответствии с графиком реструктуризации.

Об этом заявил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

По его словам, по условиям реструктуризации "Нафтогаз" совершил обязательные платежи, следующий планируется в ноябре 2024 года.

"Мы добросовестно выполняем взятые на себя обязательства. Выход из дефолта демонстрирует международным партнерам нашу надежность и дает возможность Нафтогазу привлекать новые капитальные инвестиции для развития компании. Это было и остается одной из моих главных задач в должности главы группы "Нафтогаз", – отметил Алексей. Чернышов.