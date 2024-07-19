ua en ru
Пт, 19 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Нафтогаз" осуществил платежи по еврооблигациям в соответствии с условиями реструктуризации, - Чернышев

Пятница 19 июля 2024 11:22
UA EN RU
"Нафтогаз" осуществил платежи по еврооблигациям в соответствии с условиями реструктуризации, - Чернышев Фото: "Нафтогаз" совершил платежи по еврооблигациям в соответствии с условиями реструктуризации (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

НАК "Нафтогаз Украины" произвела обязательные платежи по еврооблигациям в соответствии с графиком реструктуризации.

Об этом заявил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

По его словам, по условиям реструктуризации "Нафтогаз" совершил обязательные платежи, следующий планируется в ноябре 2024 года.

"Мы добросовестно выполняем взятые на себя обязательства. Выход из дефолта демонстрирует международным партнерам нашу надежность и дает возможность Нафтогазу привлекать новые капитальные инвестиции для развития компании. Это было и остается одной из моих главных задач в должности главы группы "Нафтогаз", – отметил Алексей. Чернышов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины
NEWS
Глобальный IT-cбой: украинцам дали инструкцию, как справиться с проблемой
Глобальный IT-cбой: украинцам дали инструкцию, как справиться с проблемой
DAILY
Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света