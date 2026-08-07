"Нафтогаз" зазнав однієї з наймасованіших атак РФ на видобуток на сході України

Російські війська завдали масованого удару по об'єктах "Укрнафти" на сході України. Внаслідок обстрілу зруйновано критичне обладнання, що призвело до зупинки роботи низки видобувних об'єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Нафтогазу".
Цієї ночі ворог цілеспрямовано атакував одразу 7 активів "Укрнафти" (входить до Групи "Нафтогаз"), які забезпечують видобуток нафти та газу на сході країни.
Через руйнування критично важливого обладнання компанія втратила суттєві обсяги видобутку.
"Росія системно атакує український нафто- та газовидобуток, щоб завдати максимальної шкоди нашій інфраструктурі напередодні зими. Сьогодні вночі відбувся наймасованіший обстріл об’єктів Укрнафти за останній час. На щастя, постраждалих немає", - зазначив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.
Крім об'єктів видобутку, під ворожим вогнем опинилася і цивільна інфраструктура компанії.
За минулу добу російські війська атакували 4 АЗК UKRNAFTA на території Запорізької та Дніпропетровської областей.
Серед працівників та клієнтів станцій постраждалих немає.
Нагадаємо, що Росія регулярно завдає масованих ударів по цивільній та критичній інфраструктурі Групи "Нафтогаз", намагаючись зірвати видобуток ресурсів і знищити паливну мережу країни.
На початку серпня ворог здійснив чергову масштабну атаку, цілеспрямовано вдаривши по роздрібній паливній інфраструктурі. Внаслідок цих дій "Нафтогаз" розкрив кількість зруйнованих АЗК внаслідок атак РФ, повідомивши про втрату 37 автозаправних комплексів мережі у 2026 році.
Окрім цього, під постійним вогнем окупантів залишаються видобувні потужності у східних та прифронтових регіонах. Зокрема, у липні три дні поспіль Росія б'є по газовидобутку "Нафтогазу" на Харківщині, де на виробничих об'єктах було зафіксовано численні руйнування.
Також у середині літа Росія вдарила по об'єктах "Нафтогазу" у трьох областях, вони зупинилися. Ворожі прильоти спричинили масштабні пожежі та пошкодження інфраструктури, що негативно впливає на підготовку країни до опалювального сезону.