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"Нафтогаз" займався демпінгом замість формування запасів газу, - економіст

Фото: "Нафтогаз" займався демпінгом замість формування запасів газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Замість того щоб наповнювати українські газові сховища, "Нафтогаз" обрав стратегію демпінгу, намагаючись захопити ринок приватних споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економіста Олексія Куща.

”Що ж робив "Нафтогаз" торік, чи готувався він до вказаних вище ризиків? Займався умовним демпінгом для захоплення ринку приватних споживачів", - наголосив Кущ.

За його словами, така поведінка державної компанії на тлі майже повної відсутності імпорту призвела до критичного скорочення запасів у газових сховищах.

”Рівень заповненості сховищ, можна сказати, "впав у прірву" з 11,2% до 4,89%", - констатував економіст.

Кущ підкреслив, що "Нафтогаз" мав усі можливості закупити дешевший імпортний газ улітку 2024 року, коли ціна на європейських хабах була вдвічі нижчою, але натомість займався комерцією на внутрішньому ринку.

"Що заважало "Нафтогазу" влітку 2024-го закачати до сховищ 1 млрд кубів імпортного газу за ціною $300 за 1000 кубометрів замість закачування взимку 2025-го - за ціною $550? Тобто заощадити країні $250 млн?" - запитує Кущ.

Натомість, як зазначає економіст, замість стратегічного планування компанія вкотре зробила ставку на найгірший сценарій - закупівлю дорогого газу в пікові періоди.

"Модель "закачуйте влітку - спалюйте взимку" могла б заощадити Україні сотні мільйонів доларів станом на зараз і ще мільярди доларів - у найближчій перспективі”, - зазначив він.

Раніше директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко наголосив, що Україні необхідно інтегруватися до європейського газового ринку, аби забезпечити конкурентне ціноутворення та прозорість закупівель.

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Нафтогаз України